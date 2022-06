Lukrative Option für Tolisso aufgetaucht

Mladen Lackovic via www.imago-images.de

Corentin Tolisso wird den FC Bayern verlassen

Der Vertrag von Corentin Tolisso beim FC Bayern läuft in rund zwei Wochen aus, der französische Weltmeister muss sich einen neuen Klub suchen. Doch wer glaubt, dass sich der 27-Jährige nach fünf eher durchwachsenen Jahren nach unten orientieren muss, liegt möglicherweise falsch. Denn offenbar hat es ein absolutes Top-Team auf Tolisso abgesehen.

Nachdem das Arbeitspapier von Corentin Tolisso nicht mehr verlängert wurde, befindet sich der Mittelfeldspieler des FC Bayern auf der Suche nach einem neuen Verein. Zuletzt wurde der Franzose dabei intensiv mit einer Rückkehr zu seinem Ex-Klub Olympique Lyon in Verbindung gebracht, von dem er 2017 für 41,5 Millionen Euro nach München geholt wurde.

Doch wie es aussieht, mischt noch ein ganz anderes Kaliber im Poker um den ablösefreien Nationalspieler mit. Nach Informationen des spanischen Portals "fichajes.net" hat es nämlich Real Madrid auf Tolisso abgesehen.

Carlo Ancelotti, der Coach der Königlichen, gilt als großer Fan des Franzosen, der zahlreiche Mittelfeldpositionen beackern kann. Ancelotti war es schließlich auch, der Tolisso damals zum FC Bayern holte.

Tolisso und Ancelotti kennen sich vom FC Bayern

Der spätere Weltmeister galt als Wunschspieler des Italieners. Rund drei Monate nach Tolissos Verpflichtung wurde Ancelotti jedoch vom deutschen Rekordmeister entlassen.

In Madrid könnte es nun zur Reunion der beiden kommen. Der Transfer Tolissos hat für Ancelotti "Priorität", wie "fichajes.net" berichtet. Angesichts der eher geringen finanziellen Risiken wollen die Real-Bosse angeblich eine Offensive starten, um den ablösefreien Franzosen in Spaniens Hauptstadt zu locken.

Als ärgsten Konkurrenten haben Ancelotti und Co. derweil das bereits gehandelte Lyon ausgemacht. Schließlich soll eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte für Tolisso, der sich in München immer wieder mit Verletzungen herumplagte und daher selten dauerhaft ins Team fand, reizvoll sein. Allerdings würde der 27-Jährige am liebsten bei einem Champions-League-Klub spielen. Diese Option bietet ihm der Ligue-1-Verein allerdings nicht.

Ganz anders wäre das beim Sieger der Königklasse. Nach David Alaba wäre Tolisso der zweite Bayern-Profi, der innerhalb kürzester Zeit ablösefrei nach Madrid wechselt. Noch ist aber keine Entscheidung gefallen.