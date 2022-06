Bayern zahlt Arp Mega-Abfindung und sichert sich Klausel

Maik Hölter/TEAM2sportphoto via www.imago-images.d

Fiete Arp wird den FC Bayern verlassen

Nach drei Jahren endet das Kapitel von Fiete Arp beim FC Bayern wohl in Kürze. Laut einem Medienbericht zahlt der deutsche Fußball-Rekordmeister dem Angreifer eine dicke Abfindung, damit er den Klub verlässt. Damit wäre Arps Weg frei für einen festen Wechsel zu Holstein Kiel.

Fiete Arp und der FC Bayern: Dieses Kapitel endet als riesiges Missverständnis. Der 22-jährige Stürmer, der im Sommer 2019 für drei Millionen Euro mit großen Erwartungen vom Hamburger SV nach München gewechselt war, wird den deutschen Serienmeister verlassen, ohne jemals ein Bundesliga-Spiel für das Team bestritten zu haben.

In der letzten Saison war Arp an Holstein Kiel ausgeliehen, zuvor durfte er lediglich in der Zweitvertretung der Münchner in der 3. Liga und für einen Kurzeinsatz im DFB-Pokal ran.

Nun steht nach Informationen von "Bild" fest, dass die Verantwortlichen des FC Bayern die Reißleine ziehen und Arps Vertrag auflösen wollen. Dieser ist offenbar - anders als gedacht - nicht bis 2024 datiert, sondern läuft bereits im Sommer 2023 aus. Bei einem Jahr Restlaufzeit stünden Arp daher noch ein fixes Gehalt von immerhin vier Millionen Euro plus mögliche Prämien zu.

Doch diese Summe wird der 22-Jährige nicht mehr erhalten. Angeblich hat sich der gebürtige Bad Segeberger mit den Bayern-Vereinsbossen auf eine Auflösung des Kontraktes geeinigt. Die Vereinbarung soll besagen, dass Arp eine hohe Abfindung von immerhin drei Millionen Euro erhält.

Das bedeutet, dass der Offensivmann zwar auf mindestens eine Millionen Euro verzichten muss, dass er aber andererseits seine Karriere an anderer Stelle wieder in die Spur bringen kann.

FC Bayern lässt sich Klausel bei Arp zusichern

Dem Vernehmen nach wird Arps neuer/alter Klub Holstein Kiel sein. In Kiel kam Arp in der vergangenen Zweitliga-Saison auf 23 Einsätze, in denen er zwei Tore erzielte.

Im "kicker" erklärte Kiel-Trainer Marcel Rapp zuletzt: "Sowohl wir als auch Fiete wollen, dass es hier weitergeht. Wir sind guter Dinge, dass die Parteien zueinanderfinden."

Laut "Bild" jedenfalls haben sich der FC Bayern und die Norddeutschen bereits darauf geeinigt, dass die Münchner für ihr Entgegenkommen bei der Vertragsauflösung eine 35-Prozent-Klausel bei einem möglichen Weiterverkauf Arps durch den Störche-Klub erhalten.

Keine Zusatz-Millionen für den HSV

Neben den Details zur Vertragsauflösung wartet "Bild" noch mit weiteren Informationen aus Arps bisherigem Bayern-Vertrag auf.

Dort soll vermerkt gewesen sein, dass Arp dem Hamburger SV bei 100 Bundesliga-Spielen für den Rekordmeister einen Geldregen von zwei Millionen Euro als Extra-Prämie beschert hätte.

Am Ende stand Arp jedoch nur fünfmal im Kader, den Bundesliga-Rasen betrat er nie im Trikot der Lizenzspielermannschaft des FC Bayern. Lediglich 13 Spielminuten aus einem DFB-Pokaleinsatz im Oktober 2020 stehen zu Buche.