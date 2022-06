Medien: FC Schalke nimmt neuen Verteidiger ins Visier

STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL via www.imago-images.

Fabien Centonze steht beim FC Schalke auf dem Zettel

Die Kaderplanung beim Bundesliga-Aufsteiger FC Schalke 04 geht unentwegt weiter. Nachdem in den letzten Tagen gleich mehrere Neuzugänge vermeldet wurden, sollen die Königsblauen jetzt an einem neuen Defensivmann dran sein.

Wie das Portal "fussballtransfers" berichtete, hat der FC Schalke nämlich Fabien Centonze vom FC Metz ins Visier genommen. Der 26-Jährige steht beim Ligue-1-Absteiger zwar noch bis 2024 unter Vertrag. Durch den bitteren Gang in die zweite französische Liga ist der Klub in diesem Sommer allerdings gezwungen, aus wirtschaftlichen Gründen mehrere Leistungsträger zu verkaufen.

So wohl auch im Falle des Rechtsverteidigers, der zumindest in der Hinrunde einer der Leistungsträger beim FC Metz war. Centonze spielte in der ersten Halbserie 17 von 19 Partien, zog sich dann allerdings eine schwere Muskelverletzung zu, die ihn mehrere Monate zum Zuschauen zwang. In der Rückrunde bestritt der Außenverteidiger nur noch zwei weitere Spiele.

Laut dem Medienbericht soll sich der Schalker Sportdirektor Rouven Schröder nun bei den Beratern von Fabien Centonze über den Leistungsstand und die Zukunftsplanungen des Spielers erkundigt haben.

Bezahlt der FC Schalke drei Millionen Euro für Centonze?

Neben den Gelsenkirchenern soll es außerdem erste Anfragen der Ligue-1-Klubs OGC Nizza und Stade Rennes gegeben haben.

Der FC Schalke 04 hält bekanntermaßen noch Ausschau nach neuen Alternativen für die Rechtsverteidigerposition. Leihspieler Andreas Vindheim hat den Klub nach nur einer Halbserie und nur sieben Einsätzen wieder verlassen.

Wie es weiter heißt, sei der FC Metz ab einer Ablösezahlung von drei Millionen Euro bereit, Centonze ziehen zu lassen. Ob die klammen Königsblauen bereit wären, diese Summe für einen weiteren Neuzugang auszugeben, muss noch in Zweifel gezogen werden.

Teuerster Transfer der laufenden Wechselperiode war Linksverteidiger Thomas Ouwejan, der für zwei Millionen Euro fest von AZ Alkmaar verpflichtet wurde.