Barca stellt Weichen für Lewandowski-Transfer

IMAGO/Alexander Pohl

Wechselt Robert Lewandowski vom FC Bayern zum FC Barcelona?

Seit Wochen bastelt der finanziell schwer angeschlagene FC Barcelona an einem Transfer von Robert Lewandowski vom FC Bayern. Bei einer Mitgliederversammlung haben die Katalanen nun die Weichen für den Millionen-Deal gestellt.

Bei der Veranstaltung am Donnerstagabend haben die Barca-Mitglieder zwei Vorschläge von Klub-Präsident Joan Laporta durchgewunken, die in den kommenden Wochen rund 700 Millionen Euro in die klammen Kassen der Katalanen spülen sollen.

Einerseits wurde der Verkauf einer Beteiligung von 49,9 Prozent an der Barca Licensing and Merchandising (BLM) gebilligt. Dieser soll 200 bis 300 Millionen Euro einbringen.

Anderseits wurde die Abtretung von maximal 25 Prozent der TV-Rechte für längstens 25 Jahre beschlossen. Dadurch erhofft sich Barca Einnahmen in Höhe 500 bis 550 Millionen Euro.

Barca steckt seit Jahren in der finanziellen Klemme und hat einen Schuldenberg von 1,35 Milliarden Euro angehäuft.

Vor der Mitgliederversammlung hatte Laporta noch den Ernst der Lage hervorgehoben: "Barca war tot. Nun sind wir auf der Intensivstation. Wenn diese Maßnahmen gebilligt werden, werden wir aus dem Krankenhaus entlassen."

Barca will Gehälter kürzen und Spieler verkaufen

Laporta will neben dem 33 Jahre alten Polen Lewandowski weitere Top-Fußballer holen, "um wieder um Titel spielen zu können". Im Gespräch sind unter anderem die Portugiesen Rafael Leao und Bernardo Silva, der Spanier Carlos Soler und der Senegalese Kolidou Koulibaly.

Um aber die angestrebte Sanierung der Finanzen nicht zu gefährden, will man gleichzeitig Spielergehälter kürzen und die Gehaltsmasse um 160 auf ca. 400 Millionen Euro jährlich reduzieren.

Auch sollen Spieler verkauft werden, die viel verdienen und in Barcelona nicht so gut eingeschlagen haben. Der Transfer des Niederländers Frenkie de Jong, an dem nach Medienberichten vor allem Manchester United interessiert ist, soll etwa rund 100 Millionen in die Kassen spülen.