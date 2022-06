Bundesliga startet wohl mit Kracher-Duell

Philippe Ruiz via www.imago-images.de

Der FC Bayern und Eintracht Frankfurt eröffnen wohl die neue Bundesliga-Saison

Nach übereinstimmenden Medienberichten bestreiten der deutsche Meister Bayern München und Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt das Eröffnungsspiel der kommenden Saison in der Fußball-Bundesliga.

Darüber berichten der TV-Sender "Sport1" und die "Frankfurter Rundschau" vor der Veröffentlichung der Spielpläne am heutigen Freitag (12:00 Uhr) durch die Deutsche Fußball Liga. Nach "Sport1"-Informationen findet die Begegnung in Frankfurt statt.

In der Bundesliga beginnt die Spielzeit, die durch die WM in Katar vom 21. November bis 18. Dezember unterbrochen wird, am 5. August. Dass die Bayern an der ersten Partie teilnehmen, steht bereits fest. Nur der Gegner ist offiziell noch nicht benannt.

Wegen der WM wird während der anstehenden Spielzeit eine zweimonatige Winterpause eingelegt. Deshalb wird die Bundesliga-Hinrunde nach dem 15. Spieltag unterbrochen.

Nach der Winterpause geht es am 20. Januar 2023 weiter. Die Saison endet am 27./28. Mai 2023.