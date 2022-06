DFL gibt Bundesliga-Spielplan bekannt

Maik Hölter/TEAM2sportphoto via www.imago-images.d

Die DFL hat den Spielplan für die kommende Bundesliga-Saison veröffentlicht

Meister Bayern München eröffnet mit einem Auswärtsspiel bei Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt die 60. Bundesliga-Saison.

Das gab die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Freitag bei der Veröffentlichung der Spielpläne für die 1. und 2. Bundesliga bekannt. Die Partie findet am 5. August statt.

Aufgrund der Wüsten-WM in Katar (21. November bis 18. Dezember) geht die Bundesliga nach dem 15. Spieltag in eine längere Winterpause. Die Saison wird nach dem Turnier am 20. Januar 2023 fortgesetzt. Der letzte Spieltag ist für den 27. Mai 2023 terminiert.

⚽️🗓️✔️



Die Spielpläne 2022/23 der #Bundesliga und 2. Bundesliga sind verfügbar.



Das Auftaktspiel in der Bundesliga bestreiten @Eintracht und der @FCBayern (05.08.), in der 2. Bundesliga @Rote_Teufel und @Hannover96 (15.07.).



Die Spielpläne ➡️ https://t.co/CRMZ4Ig1i3 pic.twitter.com/D4uGhGXr73 — DFL Deutsche Fußball Liga (@DFL_Official) 17. Juni 2022

Bereits drei Wochen früher (15. Juli) als in der ersten Liga beginnt die Spielzeit in der 2. Bundesliga. Im Anschluss an die WM rollt der Ball dort ab dem 27. Januar 2023 wieder.