Kagawa flirtet mit BVB-Rückkehr

IMAGO/Ses

Shinji Kagawa steht bei VV St. Truiden unter Vertrag

Nach insgesamt sieben Jahren im Trikot von Borussia Dortmund kehrte Shinji Kagawa dem BVB im Sommer 2019 endgültig den Rücken. Nun flirtet der Japaner offen mit einer Rückkehr zum Revierklub.

In einem Interview von "Transfermarkt" darauf angesprochen, für welchen Klub er in der kommenden Saison auflaufen wolle, antworte Kagawa lachend: "Also, wenn Dortmund mich möchte ..."

Der 33 Jahre alte Profi schob aber schnell hinterher: "Ich werde weiter in Belgien spielen." Kagawa läuft seit Anfang des Jahres für den Jupiler-Pro-League-Klub VV St. Truiden auf.

An seine Zeit bei Borussia Dortmund hat Kagawa nur beste Erinnerungen. "Natürlich der Tag, an dem wir Meister wurden und ebenso jener, an dem wir den Pokal gewonnen haben. Es war perfekt", blickte der offensive Mittelfeldspieler zurück.

Kagawa betonte zudem, dass er mit dem damaligen BVB-Trainer "wirklich Glück" gehabt hat. "Mit meinem Wechsel nach Dortmund habe ich ja auch Jürgen Klopp kennengelernt. Wie gut er als Trainer ist, muss man nicht ausführen, man muss sich nur ansehen, wo er heute steht", schwärmte er von dem heutigen Liverpool-Coach.

Kagawa hofft auf WM-Teilnahme

In dem Interview sprach Kagawa auch über die im Winter anstehende Weltmeisterschaft. Im Gruppenspiel gegen Deutschland sieht der Routinier Japan als klaren Außenseiter.

"Wenn Marco Reus verletzt ist, Thomas Müller auch - oder alle Bayern-Spieler... - dann gewinnen wir", sagte er und ergänzte vor der Begegnung am 23. November in Katar: "Das erste Spiel gegen Deutschland ist natürlich die oberste Priorität. (..) Sie kommen mit 1000 Prozent Leidenschaft zur WM und es ist vielleicht die beste Mannschaft, gegen die Japan in seiner WM-Geschichte antreten musste."

Kagawa kämpft selbst noch um seinen Platz im Team der Asiaten. "Natürlich möchte ich es schaffen, noch ein drittes Mal in den Kader berufen zu werden und beim Turnier auf Einsätze zu kommen", sagte Kagawa: "Dafür spiele ich täglich Fußball und werfe alles rein. Darüber hinaus kann ich nicht in die Zukunft blicken."