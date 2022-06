Wird der FC Schalke 04 Kabak in Frankreich los?

Carlton Myrie via www.imago-images.de

Verlässt Ozan Kabak den FC Schalke 04

Der FC Schalke 04 möchte Ozan Kabak im Sommer verkaufen. Doch bislang konnte der Bundesliga-Aufsteiger noch keinen Abnehmer für den Innenverteidiger finden. Nun gibt es wohl Interesse aus der Ligue 1. Der vorgeschlagene Preis dürfte die Königsblauen aber nicht zufriedenstellen.

Wie "Bild" berichtet, klopft der OGC Nizza beim FC Schalke 04 bezüglich einer Verpflichtung von Ozan Kabak an. Demzufolge habe der französische Erstligist sogar "großes Interesse" hinterlegt.

Das Problem: Nizza bietet angeblich nur sechs Millionen Euro für den türkischen Nationalspieler. Der FC Schalke soll hingegen acht Millionen Euro plus Erfolgsboni verlangen. Somit liegen beide Vereine noch ein gutes Stück auseinander.

In der abgelaufenen Saison war Kabak an Norwich City verliehen. Bleibenden Eindruck konnte der 22-Jährige in der Premier League jedoch nicht hinterlassen, im Gegenteil.

Gerade einmal elf Partien absolvierte Kabak in Englands höchster Spielklasse. Zu allem Überfluss zog sich der ehemalige Stuttgarter im Saisonendspurt noch eine Oberschenkelverletzung zu und musste von der Seitenlinie mit ansehen, wie sein Team in die Zweitklassigkeit abstieg.

Schalke-Profi Kabak wohl als Dante-Nachfolger eingeplant

Kabak gehört beim FC Schalke 04 zu den Spitzenverdienern. Der klammen Knappen würden den Abwehrmann deshalb wohl gerne abgeben.

Mit Nizza besitzt zumindest schon einmal ein Klub konkretes Interesse. Der Verein von der Côte d'Azur soll Kabak offenbar als Nachfolger für den ehemaligen Bayern-Star Dante sehen.

Der Brasilianer befindet sich mit 38 Jahren im gehobenen Fußballeralter. Kabak könnte beim OGC Nizza also in die Fußstapfen des früheren Münchners treten.

Dafür müssten sich beide Vereine aber erst einmal einigen. Immerhin ist das Transferfenster noch bis Ende August geöffnet. Ausreichend Zeit besteht somit zumindest noch.