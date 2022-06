Medien: Barca glaubt an Lewandowski-Schnäppchen

Anke Waelischmiller/Sven Simon via www.imago-image

Lässt der FC Bayern Robert Lewandowski ziehen?

Der Poker um Sadio Mané ist entschieden, der um Robert Lewandowski nach wie vor in vollem Gange. Ob der Pole auch in der kommenden Saison noch das Trikot des FC Bayern trägt, ist immer noch unklar. Der FC Barcelona hofft weiter auf einen Transfer des Weltfußballers - und spekuliert jetzt angeblich sogar auf ein echtes Schnäppchen.

Ab welcher Summe der FC Bayern schwach werden und Robert Lewandowski doch noch grünes Licht für einen Wechsel in diesem Sommer geben würde, weiß niemand so genau. Mal ist die Rede von 40 Millionen Euro, mal sogar von einer Untergrenze von 50 Millionen Euro.

Die interne Rechnung des FC Barcelona beinhaltet aber offenbar eine ganz andere Zahl.

Wie die katalanische Zeitung "Sport" erfahren haben will, glauben die Barca-Bosse an ein echtes Lewandowski-Schnäppchen. In der Chefetage seien sie davon überzeugt, den Polen für "nur" rund 30 Millionen Euro bekommen zu können, heißt es.

Zudem rechnen die Verantwortlichen offenbar mit einer schnellen Entscheidung. Bis zum 1. Juli, so berichtet "Sport", soll der Deal in trockene Tücher gebracht werden.

Gibt der FC Bayern im Lewandowski-Poker nach?

Hoffnung machen dem FC Barcelona angeblich zwei Dinge. Erstens: Lewandowski will den FC Bayern unter allen Umständen schon in diesem Sommer verlassen. Mit Barca soll er sich schon vor einigen Monaten auf eine Zusammenarbeit geeinigt haben. Jetzt geht es "nur" noch darum, die Münchner zu überzeugen.

Der zweite Grund: Mit Sadio Mané hat der deutsche Rekordmeister einen neuen Superstar verpflichtet. Dadurch könnte es dem FC Bayern leichter fallen, im Fall von Lewandowski nachzugeben.

Ob die Münchner deswegen einer Ablösesumme von nur rund 30 Millionen Euro zustimmen würden, bleibt abzuwarten. In Barcelona sind sie angeblich aber guter Dinge, dass es genau so kommen wird.