BVB-Star kickt mit Schumacher und Nowitzki

imago

Mick Schumacher und Dirk Nowitzki beim Benefizspiel im Sommer 2019

Zum vierten Mal organisieren Formel-1-Pilot Mick Schumacher und Basketball-Ikone Dirk Nowitzki das Benefizspiel "Champions for Charity" zu Ehren von Michael Schumacher. Mit dabei in diesem Jahr sind BVB-Star Mats Hummels und weitere Rio-Weltmeister.

Beim Benefizspiel "Champions for Charity" am 24. August in Frankfurt werden gleich mehrere Fußball-Größen antreten, die sich 2014 in Brasilien zu Weltmeistern kürten. Angeführt wird die Riege von BVB-Abwehrspieler Mats Hummels.

Der 33-Jährige hatte schon für die eigentlich im Sommer 2020 geplante Ausgabe des Benefizspiels zugesagt. Aufgrund der Corona-Pandemie musste die Partie letztlich abgesagt werden.

Das Spiel wird zu Ehren von Michael Schumacher ausgerichtet, die Einnahmen gehen an die Dirk Nowitzki Stiftung und die Keep Fighting Foundation der Familie Schumacher. Der 23-jährige Mick ist Kapitän seiner Mannschaft, auf der anderen Seite steht Basketball-Größe Nowitzki.

Werner, Neureuther und Vettel schnüren ihre Schuhe

Neben Mats Hummels werden seine Rio-Kollegen Lukas Podolski, Christoph Kramer und Sami Khedira auf dem Rasen stehen, wie "Bild" nun berichtet. Nationalspieler Timo Werner vom FC Chelsea sagte ebenso zu wie Robin Gosens von Inter Mailand.

Doch nicht nur Fußball-Prominenz wird im Frankfurter Stadion zu sehen sein. Ex-Skifahrer Felix Neureuther, Hockey-Olympiasieger Moritz Fürste und Tischtennis-Superstar Timo Boll schnüren ihre Schuhe für den guten Zweck. Auch der vierfache Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel lässt sich das Benefizspiel nicht entgehen.

Mick Schumacher freute sich vorab auf den Kick in Frankfurt: "Ich finde es klasse, dass wir das Spiel wieder aufleben lassen." Zudem sieht der Haas-Pilot das Benefizspiel als gute Alternative zu einem Grand Prix der Formel in Deutschland: "Wenn wir schon kein Rennen in Deutschland haben, holen wir die Jungs eben in Fußballschuhen hierher."