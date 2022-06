Bellingham mit Everton-Teammanager Lampard gesichtet

IMAGO/Anke Waelischmiller/Sven Simon

Jude Bellingham hat beim BVB einen Vertrag bis 2025

Für Borussia Dortmunds Mittelfeldmotor Jude Bellingham ist die Saison endlich vorüber. Der Leistungsträger des BVB entspannt aktuell in Spanien. Bilder von einem Treffen mit dem Teammanager des FC Everton machen nun die Runde im Netz.

Auch Jude Bellingham kann seine Füße hochlegen und von der kräftezehrenden Spielzeit endlich abschalten. 50 Pflichtspiele für Klub und Nationalmannschaft liegen dem 18-Jährigen in 2021/22 in den Knochen, vor dem Trainingsauftakt des BVB am 27. Juni kann er aktuell auf der Urlaubsinsel Ibiza entspannen.

Dort machte Bellingham außerdem einen Abstecher in den Strand-Club "O Beach", der von Wayne Lineker, dem Bruder von England-Ikone Gary Lineker, betrieben wird.

Wayne Lineker stellte das Bild mit dem englischen Nationalspieler anschließend umgehend ins Netz. Ebenfalls auf dem Gruppenphoto: Chelsea-Ikone Frank Lampard, der aktuell den Premier-League-Klub Everton als Teammanager verantwortet und zusammen mit seiner Ehefrau Christine Urlaub macht.

Lampard hatte seine Trainerlaufbahn nach dem Karriereende als Spieler bei Zweitligist Derby County begonnen. 2019 übernahm er den FC Chelsea, musste dort aber für Thomas Tuchel weichen, der anschließend mit den Blues die Champions League gewann. Seit Januar ist er für den FC Everton verantwortlich, wo er einen Vertrag bis 2024 unterzeichnete.

Gerüchte um BVB-Star Bellingham nehmen längst Fahrt auf

Bellingham war nach seinem Wechsel im Sommer 2020 von Birmingham City zu Borussia Dortmund raketengleich durchgestartet. Unter dem mittlerweile geschassten Cheftrainer Marco Rose zählte der junge Engländer zu den absoluten Stammspielern. Auch unter dessen Vorgänger und Nachfolger Edin Terzic dürfte Bellingham in der neuen Saison eine zentrale Rolle beim BVB einnehmen.

Wie lange der 15-fache Nationalspieler Englands noch in Schwarz-Gelb zu sehen sein wird, ist angesichts neuer Spekulationen unsicher. Klar ist, dass der BVB seinen Leistungsträger sicher nicht in diesem Transfer-Sommer abgeben wird. Gerüchte über einen möglichen Mega-Transfer zur Saison 2023/24 machen aber schon jetzt die Runde.

Ob dann auch Frank Lampard und sein zuletzt abstiegsbedrohter FC Everton zum Kandidatenkreis zählt, darf indes trotz des gemeinsamen Urlaubsgrußes stark bezweifelt werden.