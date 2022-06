Haller offenbar vor Wechsel zum BVB

unknown

Sébastien Haller vor Wechsel zum BVB?

Borussia Dortmund hat offenbar den Nachfolger für Torjäger Erling Haaland gefunden. Ein früherer Knipser von Liga-Konkurrent Eintracht Frankfurt wird sich womöglich bald dem BVB anschließen.

Wie "Bild" berichtet, rückt der Wechsel von Ajax Amsterdams Sébastien Haller zu Borussia Dortmund näher. Der 27 Jahre alte ivorische Nationalspieler wolle demnach "unbedingt" zum BVB wechseln.

Auch die Borussia soll Haller inzwischen zum Transfer-Ziel Nummer eins gemacht haben. Es gehe nur noch um die Ablösesumme, heißte es.

Dem BVB könnte aber ein harter Poker mit dem niederländischen Rekordmeister drohen. Dem Bericht zufolge ruft Ajax für Haller mehr als 38 Millionen Euro plus mögliche Bonuszahlungen auf. Der BVB wolle 33 Millionen Euro plus Boni zahlen.

BVB: Poker um Sébastien Haller "in vollem Gange"?

Das Feilschen zwischen den Klubs sein "in vollem Gange", so "Bild". Deswegen könnte sich die Finalisierung des Deals auch noch etwas hinziehen.

Schlecht für Ajax, gut für den BVB: Haller will angeblich gerne zurückkehren in die Bundesliga, wo er für Eintracht Frankfurt in 60 Partien immerhin 24 Treffer erzielte.

Finanziell lukrativere Offerten aus der englischen Premier League sollen ihn dagegen weniger reizen, zumal er auf der Insel einst bei West Ham United ein unglückliches Intermezzo erlebte.

Auch Angreifer von Bayer Leverkusen beim BVB gehandelt

Neben Haller hatten die gewöhnlich gut informierten "Ruhr Nachrichten" am Sonntag auch Lucas Alario von Bayer Leverkusen als BVB-Kandidaten genannt.

Der 29 Jahre alte Argentinier soll im Falle eines Zweijahresvertrags für ein Gesamtpaket bestehend aus Ablöse und Gehalt von 15 Millionen Euro zu haben sein, wäre also deutlich günstiger als Haller. Allerdings soll sich Eintracht Frankfurt in fortgeschrittenen Gesprächen mit Alario befinden.

Zudem scheint es bei ihm deutlich fraglicher als bei Haller, ob er den großen Ambitionen des BVB genügt.