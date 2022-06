Eintracht Frankfurt winkt Transfer-Doppelpack - EL-Held weg?

FOTOBAIRES/PHOTOSPORT via www.imago-images.de

Nicolas Castro vor Wechsel zu Eintracht Frankfurt?

Eintracht Frankfurt steht offenbar unmittelbar vor der Verpflichtung von zwei neuen Offensivkräften - und das, obwohl einer der Kandidaten auch beim BVB gehandelt wird. Im Gegenzug könnte jedoch ein Europa-League-Held die Hessen verlassen.

Hrvoje Smolcic, Randal Kolo Muani, Jérôme Onguéné, Aurélio Buta, Faride Alidou, Marcel Wenig als externe Neuzugänge, dazu die festen Verpflichtungen der bisherigen Leihspieler Jens Petter Hauge und Kristijan Jakic: Dass bei Eintracht Frankfurt in Sachen Transfers aktuell Ruhe herrscht, wird wohl niemand behaupten.

Doch Sportvorstand Markus Krösche und Co. schrauben weiter munter am Kader für die kommende Saison, in der die SGE erstmals in ihrer Vereinsgeschichte in der Champions League startet.

Neben den spektakulären Gerüchten um ein Interesse an Mario Götze werden aktuell auch zwei weitere Spieler heiß in Frankfurt gehandelt.

Zwei weitere Neuzugänge für Eintracht Frankfurt?

Unmittelbar vor dem Vollzug soll die Eintracht beim Argentinier Nicolas Castro stehen.

Der 21 Jahre alte Spielmacher von den Newell's Old Boys wird einem Bericht der "Frankfurter Rundschau" zufolge bereits in den nächsten Tagen zum Medizin-Check am Main erwartet. Castros Marktwert soll demnach 6,5 Millionen Euro betragen.

Auch bei den Bemühungen um Lucas Alario von Bayer Leverkusen solle sich Eintracht Frankfurt auf der Zielgeraden befinden. Laut "FR" sei der wie Castro aus Argentinien stammende Angreifer zuletzt von seinen einst horrenden Gehaltsforderungen abgerückt und damit für den Europa-League-Sieger nun zu bezahlen.

Europa-League-Held bei Eintracht Frankfurt vor dem Abgang?

Obwohl inzwischen wohl auch Borussia Dortmund ein Auge auf Alario geworfen hat, soll dieser zu einem Wechsel nach Frankfurt tendieren. Unklar ist allerdings noch, wie viel Ablöse an Bayer fließt. Die Eintracht wolle die Alarios fixe Ausstiegsklausel in Höhe von 6,5 Millionen Euro gerne noch drücken.

Insbesondere der anstehende Castro-Deal deutet nach Angaben des Blattes auf einen nahenden Abschied von Daichi Kamada hin.

Der Japaner, der auf dem Weg zum Finaltriumph von Sevilla gegen die Rangers zu den wichtigsten Leistungsträgern gehörte, wird seit Wochen mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. Sein Vertrag bei der SGE läuft 2023 aus.