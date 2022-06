Bénes-Transfer vor dem Abschluss - HSV bietet für Stürmer

Tim Rehbein/RHR-FOTO via www.imago-images.de

László Bénes könnte schon am Mittwoch beim HSV vorgestellt werden

Am Montag startet der HSV im Volksparkstadion in die Sommer-Vorbereitung für die nächste Zweitliga-Saison. Erst zwei neue Gesichter präsentierte der einstige Bundesliga-Dino bislang, weitere Verstärkungen sollen in den kommenden Tagen und Wochen aber noch folgen.

Bislang schlossen sich den Rothosen lediglich Linksaußen Filip Bilbija aus Ingolstadt und Keeper Matheo Raab aus Kaiserslautern an. Bis zum nächsten Neuzugang ist es laut "kicker" allerdings nicht mehr weit.

So berichtet das Fachmagazin, dass László Bénes am Mittwoch in der Hansestadt vorgestellt werden soll. Der zentrale Mittelfeldspieler kommt aus Gladbach, zuletzt war von einer eine Ablösesumme von etwa zwei Millionen Euro die Rede.

Bénes spielte bereits in Kiel unter Walter

Bei den Fohlen steht Bénes seit 2016 unter Vertrag, konnte sich aber nie komplett durchsetzen. Auf zwei Leihstationen beim FC Augsburg und Holstein Kiel deutete der Slowake sein Potenzial zumindest an.

In Kiel spielte Bénes im Übrigen eine Halbserie unter Trainer Tim Walter, der beim HSV auch in der kommenden Saison mit der Mission Bundesliga-Aufstieg betraut sein wird. Bénes soll beim HSV die vakante Mittelfeldposition besetzen, die durch den Wechsel von David Kinsombi zum Ligakonkurrenten Sandhausen entstand.

Auch in der Offensive muss der HSV nachlegen. Der bevorstehende Abgang von Sonny Kittel bedeutet unter anderem, dass die Rothosen die 25 Scorer-Punkte des Flügelstürmers kompensieren müssen. Kittel ist beim ersten Training schon nicht mehr dabei, ihn zieht es aller Voraussicht nach in die USA. Hamburg kassiert rund eine Million Euro Ablöse.

HSV bietet für zwei Angreifer

Als Ersatz steht Ransford-Yeboah Königsdörffer in den Startlöchern. Der Angreifer von Dynamo Dresden hat sich trotz des Abstiegs in die 3. Liga ins Schaufenster gespielt. Dass der Transfer noch nicht offiziell ist, liegt daran, dass Dresden derzeit noch um die Ablösesumme feilscht. Königsdörffer selbst hat sich laut "kicker" auf den HSV als neuen Arbeitgeber festgelegt.

Eine weitere Offensiv-Option hat der HSV unterdessen in Belgien gefunden. Wie das belgische Portal "Voetbalprimeur" berichtet, planen die Rothosen ein Angebot für Flügelflitzer Jean-Luc Dompé. Der Franzose mit ivorischen Wurzeln steht bei Zulte Waregem unter Vertrag.

Mit 14 Assists war Dompé in der letzten Saison der zweitbeste Vorlagengeber der belgischen Liga.