Darum passt Mario Götze (nicht) zu Eintracht Frankfurt

Mario Götze steht kurz vor einem Wechsel zu Eintracht Frankfurt

Mario Götze steht vor der Rückkehr in die Bundesliga. Er soll sich mit Eintracht Frankfurt einig sein. Droht dem WM-Helden von 2014 erneut ein Fiasko wie bei seinem zweiten BVB-Engagement? Oder hebt Götze den Europa-League-Sieger auf ein neues Niveau?

Am Montag tagte der Frankfurter Aufsichtsrat. Ein Thema auf der Tagesordnung: Der Transfer des ehemaligen Weltmeisters Mario Götze, der noch bis 2024 an PSV Eindhoven gebunden ist.

Doch eine Ausstiegsklausel von lediglich drei Millionen Euro ermöglicht laut "Bild" einen Wechsel vor Vertragsende. In der Main-Metropole erhält der Mittelfeldmann nach Informationen von Transfer-Experte Fabrizio Romano ein Arbeitspapier bis 2025.

Am Trainingsauftakt in Eindhoven hat Götze nicht mehr teilgenommen - alles deutet auf eine schnelle Rückkehr in die Bundesliga hin.

Will Mario Götze wieder ins Rampenlicht?

Der Weltmeister von 2014 zeigte sich hingegen beeindruckt vom Titelgewinn der Frankfurter Eintracht in der Europa League und hätte bei einem Wechsel die Teilnahme an der Gruppenphase der Champions League in der anstehenden Saison sicher, sein aktueller Arbeitgeber PSV Eindhoven muss als niederländischer Vizemeister in die Qualifikation.

Aus vielerlei Gründen wäre ein Wechsel sinnvoll: Götze könnte eine kreative Lücke schließen und wäre einer der wenigen Frankfurter mit Erfahrung auf der ganz großen Bühne, sprich Champions League.

Doch der Transfer birgt auch ein Risiko, weniger für die Eintracht als für den 30-Jährigen selbst. Schließlich entschied sich Götze vor rund zwei Jahren bewusst für das Ausland und den Wechsel in ein ruhigeres Umfeld. Nun würde er sich wieder dem Druck der deutschen Presse aussetzen, zumal der Ex-Weltmeister in Frankfurt als Starspieler unter besonderer Beobachtung stehen würde.

"Vom Spielertyp würde er exzellent zu uns passen"

Zudem stellt sich die Frage, wie stark Götze noch ist? Nach einer guten ersten Saison in Eindhoven, als er sich in nur 18 Ligaspielen - er laborierte an einer langwierigen Leistenverletzung - mit fünf Toren und sechs Assists zurückmeldete, fiel das Zeugnis der zweiten Spielzeit schwächer aus.

Vier Tore und vier Vorlagen in 29 Einsätzen sammelte Götze in der Eredivisie und stand deutlich im Schatten von Jungstars wie Cody Gakpo (12 Tore, 13 Assists). In der Hinrunde war der 30-Jährige nach gutem Saisonstart in ein Leistungsloch gefallen und stand insbesondere aufgrund seiner fehlenden Effektivität in der Kritik.

Scheinbar will es Götze nochmal allen beweisen. Dass er das Potenzial hat, ist auch einem seiner potenziellen neuen Teamkollegen klar. "Vom Spielertyp würde er exzellent zu uns passen", sagt etwa Martin Hinteregger. Denn die Frankfurter Eintracht hatte in der vergangenen Saison besonders gegen Mannschaften Probleme, die defensiv kompakt standen. Den Hessen fehlten häufig die kreativen Lösungen. Nur drei Bundesligisten (Hertha, Fürth, Bielefeld) erspielten sich weniger Großchancen als die Eintracht (55).

Kreative Lücke bei Eintracht Frankfurt

Ob in Dortmund, München oder Eindhoven - Götze spielte immer für Mannschaften, die im Ligabetrieb in der Regel Favorit sind und Lösungen gegen tief stehende Teams finden müssen. Götze ist ein Spieler, der sich in den Zwischenräumen bewegt und die entscheidenden Schnittstellenpässe spielen kann. Bei der PSV war er in der Vorsaison der Spieler mit den meisten Torschussvorlagen aus dem Spiel heraus (56), ligaweit lag er damit auf Platz fünf.

Ein weiteres Plus für Eintracht Frankfurt und Trainer Glasner dürfte die Ballsicherheit Götzes sein. Mit einer Passquote von 88 Prozent war er in den Niederlanden der herausragende Mittelfeldspieler. Zum Vergleich: Die Eintracht brachte als Team nur 76 Prozent der Pässe an den Mann, was Platz 15 in der Bundesliga bedeutete.

Eines ist Fakt: Die Frankfurter Eintracht benötigt im Spiel nach vorne Kreativität und Ideen. Der drohende Abgang von Filip Kostic, der sich aktuell in Verhandlungen mit Juventus Turin befindet, würde eine riesige Lücke hinterlassen. Und die Annahme, dass der Japaner Daichi Kamada die kreative Schlüsselrolle unter Mithilfe von Jesper Lindström alleine schultern kann, wäre mehr als blauäugig.

Lars Wiedemann