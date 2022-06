Offiziell: FC Schalke 04 holt neuen Angreifer

IMAGO/UWE KRAFT

Sebastian Polter wechselt zum FC Schalke 04

Der FC Schalke 04 hat seine Offensive für die kommende Bundesliga-Saison verstärkt. Sebastian Polter wechselt vom VfL Bochum zu den Königsblauen. Das gaben beide Vereine am Montagnachmittag offiziell bekannt.

Was sich in den vergangenen Tagen bereits angedeutet hatte, ist nun fix: Sebastian Polter verlässt den VfL Bochum und schließt sich dem FC Schalke 04 an. Beim Bundesliga-Aufsteiger unterzeichnet der Angreifer einen Vertrag bis 2025.

"Mit Sebastian gewinnen wir einen robusten Mittelstürmer, der für seine Größe eine gute Geschwindigkeit mitbringt und ein sehr gutes Durchsetzungsvermögen besitzt", kommentierte Schalkes Sportdirektor Rouven Schröder den Transfer in der offiziellen Mitteilung.

"Er kennt die Bundesliga, ist ein Typ und weiß, worauf es ankommt. Als erfahrener Spieler, mit über 350 Profi-Spielen auf dem Konto, soll er in der kommenden Saison auf dem Platz mit vorangehen", führte der S04-Manager aus.

Auch Trainer Frank Kramer zeigte sich erfreut. "Sebastian hat in der vergangenen Saison gezeigt, wie wertvoll er für sein Team in der Bundesliga sein kann. Er arbeitet in vorderster Linie intensiv für die Mannschaft und wird unser Offensivspiel mit seiner Wucht bereichern", präsentierte sich der Schalke-Coach vom Neuzugang überzeugt.

"Schalke ist ein großer Klub, der in die Bundesliga gehört"

Polter selbst erklärte: "Ich freue mich sehr, dass der Wechsel geklappt hat. Schalke ist ein großer Klub, der in die Bundesliga gehört. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, um in der kommenden Saison die Klasse zu halten. Daran werde ich vom ersten Tag an alles setzen."

Verstärkung für die Offensive: Sebastian Polter wechselt vom @VfLBochum1848eV zum #S04 und unterschreibt einen Vertrag bis 2024/2025 🔄



Willkommen auf Schalke, @polti1991! 👋 — FC Schalke 04 (@s04) 20. Juni 2022

In der vergangenen Saison war der 31-Jährige für den VfL Bochum aufgelaufen. "Nach einigen Gesprächen mit dem Spieler haben wir uns intern beraten und eine Bewertung der Situation vorgenommen. Wir sind nach Abwägung aller Interessen zu dem Entschluss gekommen, dem Transfer zuzustimmen", sagte Bochums Sport-Geschäftsführer Sebastian Schindzielorz.

Wie der "kicker" zuletzt berichtete, überweist der FC Schalke eine Ablöse in Höhe von 1,5 Millionen Euro.