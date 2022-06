FC Bayern mit klarer Ansage bei Gnabry

IMAGO/Revierfoto

Verlässt Serge Gnabry den FC Bayern?

Trotz des Transfers von Sadio Mané will der FC Bayern mit Serge Gnabry verlängern. Das betonte Sportvorstand Hasan Salihamidzic in einem Interview.

"Da bin ich wirklich klar, was das betrifft: Er ist ein super Junge. Wir wollen ihn unbedingt behalten. Wir würden so gerne mit ihm verlängern", sagte Salihamidzic mit Blick auf Gnabrys 2023 auslaufenden Vertrag bei "Sky" und ergänzte: "Wir haben ihm, glaube ich, auch die nötige Wertschätzung gezeigt. Ich hoffe, dass er sich für den FC Bayern entscheidet."

Der Sportvorstand kündigte außerdem an, dass die Gespräche mit Gnabry und seinem Berater in den kommenden Wochen vertieft werden sollen.

Salihamidzic richtete außerdem eine klare Ansage an den Nationalspieler. "Wenn sich ein Spieler nicht für den Klub entscheiden möchte, dann ist nur fair, das dem Klub zu sagen, so dass man für alle Beteiligten eine Lösung findet, die alle zufriedenstellt", so der 45-Jährige.

Seit Monaten versucht der FC Bayern Serge Gnabry von einer Verlängerung seines Vertrages zu überzeugen. Bislang gibt es aber von Seiten des Angreifers aus keinerlei Regung, die Offerte des deutschen Rekordmeisters anzunehmen, obwohl dem 26-Jährigen angeblich bis zu 19 Millionen Euro Jahresgehalt angeboten wurden.

"Mit Gnabry hat der Mané-Transfer gar nichts zu tun"

Auch die Verpflichtung von Sadio Mané ändert nichts an den Absichten der Münchner, wie Salihamidzic bereits am Mittwoch in der "Sport Bild" hervorhob. "Mit Serge Gnabry hat der Mané-Transfer gar nichts zu tun. Wir wollen auf jeden Fall die Gespräche mit Serge noch einmal vertiefen, um zu sehen, ob er bereit ist, in dieser Transfer-Periode zu verlängern."

Gnabry passe als deutscher Nationalspieler "wunderbar in unsere Mannschaft", lobte der Sportvorstand den Rechtsaußen, der seit 2018 - nach einer vorherigen Leihe zur TSG Hoffenheim - dauerhaft bei den Münchnern im Einsatz war.