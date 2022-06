Enthüllt: Bayern-Stars rechnen mit Lewandowski-Abschied

Juergen Kessler via www.imago-images.de

Robert Lewandowski will den FC Bayern verlassen

Ob Robert Lewandowski auch in der nächsten Saison noch das Trikot des FC Bayern trägt, ist nach wie vor ungewiss. Der Superstar will unbedingt wechseln, die Verantwortlichen des Rekordmeisters ihn aber nicht ziehen lassen. Teamintern rechnen die anderen Stars der Münchner angeblich damit, dass sich der Pole am Ende durchsetzen wird.

Wie der Poker um die sportliche Zukunft von Robert Lewandowski am Ende ausgehen wird, kann Stand heute nur spekuliert werden. Einiges spricht aber dafür, dass der Pole seinen Willen durchsetzen und den Rekordmeister nach acht Jahren verlassen wird.

Davon gehen angeblich auch Manuel Neuer, Thomas Müller und Co. mittlerweile aus.

Wie "The Athletic" aus dem Umfeld eines langjährigen Bayern-Spielers erfahren haben will, rechnet die Mannschaft des FC Bayern mit einem Abschied Lewandowskis in diesem Sommer.

Einige Teamkollegen sollen vom Vorgehen des Polen zudem genervt sein, heißt es. Lewandowski öffentliche Aussagen in den vergangenen Wochen sind demnach innerhalb der Münchner Mannschaft nicht sonderlich gut angekommen.

Barca macht dem FC Bayern ein weiteres Angebot

Dass auch die Bosse des deutschen Rekordmeisters von Lewandowskis Vorgehen nicht besonders angetan sind, liegt auf der Hand. Öffentlich haben sie sich längst deutlich positioniert und einen Wechsel in diesem Sommer ausgeschlossen. Sportchef Hasan Salihamidzic glaubt dennoch, dass das Verhältnis mit dem Polen "reparabel" ist.

Der Pole scheint die Lage hingegen anders einzuschätzen. Er wird nicht müde zu betonten, dass er schlicht keine Lust auf ein weiteres Jahr in München hat und sich einer neuen Herausforderung stellen will.

Besonders beim FC Barcelona ist Lewandowski mit seinem Wechsel-Wunsch auf offene Ohren gestoßen. Die Katalanen sollen mittlerweile schon zwei Angebote für den Polen abgegeben haben. Eins in Höhe von 32, ein weiteres in Höhe von 35 Millionen Euro. Ob die Bayern bei einer weiteren Offerte vielleicht doch noch schwach werden, kann nur spekuliert werden. Zumindest Lewys Teamkollegen in München sind davon aber offenbar überzeugt.