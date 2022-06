Bekommt Lukebakio eine letzte Chance bei Hertha BSC?

IMAGO/Michael Taeger

In dieser Woche nahm Hertha BSC den Trainingsbetrieb wieder auf

Hertha BSC hat schon in dieser Woche wieder losgelegt und unter dem neuen Cheftrainer Sandro Schwarz die Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Spielzeit aufgenommen. Auch der bis zuletzt verliehene Stürmer Dodi Lukebakio war erstmals wieder dabei. Sowohl mit ihm als auch mit einem anderen Hertha-Rückkehrer hat der Verein jetzt konkrete Pläne.

Lukebakio blickt bisher auf eine magere Hertha-Zeit zurück. Für satte 20 Millionen Euro wurde er im Sommer 2019 vom FC Watford verpflichtet, brachte es in 62 Bundesliga-Partien für die Berliner auf 13 Treffer. Das Leihgeschäft mit dem VfL Wolfsburg verlief ebenfalls enttäuschend, sodass der 24-Jährige nun nach nur einem Tor in 25 Pflichtspielen für die Wölfe wieder in die Hauptstadt zurückgekehrt ist.

Laut einem "Bild"-Bericht gilt der Belgier zwar längst als Verkaufskandidat bei Hertha BSC. Doch gleichzeitig sollen sich unter dem neuen Cheftrainer alle Akteure neu beweisen dürfen. Möglich, dass auch der Mittelstürmer noch einmal seine Bewährungschancen in der Vorbereitung unter Sandro Schwarz erhält.

Interessenten für Lukebakio soll es den Informationen der Zeitung zufolge bisher vor allem aus der belgischen Liga geben. Eine wirklich konkrete Offerte war bisher aber noch nicht dabei.

Eduard Löwen steht vor Wechsel in die USA

Anders sieht das bei einem weiteren Hertha-Leihspieler aus, der ebenfalls in diesem Sommer wieder auf der Berliner Gehaltsliste steht. Eduard Löwen kickte in der abgelaufenen Spielzeit beim VfL Bochum, spielte beim Aufsteiger mit 26 Bundesliga-Spielen und sechs Scorerpunkten eine ordentliche Rolle.

Laut der "Bild" hat er im Dress von Hertha BSC aber keine Zukunft mehr. Vielmehr soll es für den 25-Jährigen in die Major League Soccer gehen. MLS-Klub St. Louis City SC soll großes Interesse am Mittelfeldspieler signalisiert haben.

Löwen soll der Hertha demnach noch eine Ablösesumme im einstelligen Millionenbereich einbringen. Dem neu gegründeten US-Klub hatte sich zuletzt auch Ex-BVB-Keeper Roman Bürki angeschlossen.