Serie A veröffentlicht neuen Spielplan

AC Milan empfängt Udinese Calcio

Titelverteidiger AC Mailand startet mit einem Heimspiel in die neue Saison der italienischen Serie A.

Milan trifft am ersten Spieltag (13./14. August) auf Udinese Calcio. Das geht aus dem am Freitag veröffentlichten Spielplan hervor. Rekordmeister Juventus Turin erwartet zum Auftakt Sassuolo Calcio, Vizemeister Inter Mailand gastiert bei Aufsteiger US Lecce.

Der Meister steht spätestens am letzten Spieltag am 3./4. Juni fest. Nach der WM in Katar (21. November bis 18. Dezember) geht es am 4. Januar weiter.