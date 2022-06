Watzke kontert Hoeneß und spricht über Neuzugänge

unknown

BVB-Geschäftführer Hans-Joachim Watzke (li) liefert sich gern Duelle mit Uli Hoeneß (re.)

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat in der Frage nach dem kommenden Meister in der Fußball-Bundesliga Uli Hoeneß, den langjährigen Funktionär des FC Bayern, gekontert, über die Neuzugänge von Borussia Dortmund gesprochen und indirekt ein offenes Geheimnis bestätigt: Sébastien Haller wird zum Revierklub wechseln.

Die Spatzen pfeifen es bereits seit Tagen von den Dächern, Ende der Woche soll er sogar zum Medizincheck bei Borussia Dortmund gewesen: Sébastien Haller von Ajax Amsterdam wird neuer Stürmer bei Borussia Dortmund und tritt in die Fußstapfen des abgewanderten Erling Haaland. Von Vereinsseite gibt es bislang allerdings keine Bestätigung über den Transfer des 28-Jährigen - bis jetzt.

Denn in "Bild" hat BVB-Boss Hans-Joachim Watzke die Personalie indirekt bestätigt. Vom Boulevard-Blatt gefragt, ob die Westfalen, die sich mit Niklas Süle, Karim Adeyemi, Nico Schlotterbeck - und eben auch Sébastien Haller - verstärkt hätten, jetzt nicht den Angriff auf den FC Bayern ausrufen müssten, verwies der 63-Jährige auf die namhafte Offensive der Münchner und fügte zudem mit Blick auf die Neuzugänge seines Vereins an:

"Wir versuchen natürlich, erfolgreich zu sein. Aber Karim Adeyemi steht als Nationalspieler doch noch ganz am Anfang seiner Karriere, er hat zuletzt in der Nations League nur wenige Minuten gespielt. Auch Nico Schlotterbeck steht noch am Anfang, lediglich Niklas Süle ist schon ein arrivierter Nationalspieler. Und Sébastien Haller hat noch nicht den Stellenwert eines Sadio Mané." Letzter Satz darf als endgültige Bestätigung des Haller-Transfers gedeutet werden.

Der Deal mit Ajax Amsterdam, der unter anderem eine Ablöse von 31 Millionen Euro plus mögliche Nachzahlungen in Bonusform enthalten soll, wird dem Vernehmen nach erst im Juli offiziell gemacht, damit die Niederländer ihn für das neue Geschäftsjahr verbuchen können.

BVB: Watzke kontert Hoeneß

Neben Haller war auch der ewige und zuletzt aussichtslose Meisterkampf der Dortmunder Borussia Thema. Nachdem Watzke vor einiger Zeit geäußert hatte, dass die Dominanz des FC Bayern irgendwann bröckeln werde, konterte Uli Hoeneß, langjähriger Manager und Präsident des deutschen Serienmeisters, süffisant, dass der BVB das schon seit zehn Jahren hoffe.

Watzke nahm diese Worte nun mit einem Lächeln auf. "Ich habe ja nicht gesagt, dass die Bayern schon im elften Jahr bröckeln werden. Ich habe nur gesagt, dass es innerhalb der nächsten Jahre irgendwann passieren wird", sagte der Vereinsboss der Schwarzgelben und fügte an: "Deshalb muss Uli Hoeneß ja nicht gleich nervös werden."

Er könne gut verstehen, "dass die Bayern am liebsten 30-mal hintereinander Meister werden würden. Das ist ihr gutes Recht", so Watzke. "Aber das wäre für die Bundesliga natürlich nicht gut."

Dass der BVB die meisterhafte Zehnjahres-Serie des FC Bayern unterbrechen wird, wollte Watzke nicht versprechen. Aber: "Was ich versprechen kann, ist, dass einige Klubs alles für ein spannendes Titelrennen tun werden."

Dazu würden neben Borussia Dortmund auch RB Leipzig oder Bayer Leverkusen gehören. "Die Bayern müssten diesen Klubs aber auch Schwächephasen anbieten, damit angesichts der gewaltigen Finanzkraft der Bayern, die einhergeht mit einem außergewöhnlich starken Kader, überhaupt etwas möglich ist", sagte Watzke.