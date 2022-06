Enthüllt: FC Bayern verhandelte wohl doch mit Ronaldo

IMAGO/Martin Rickett

Cristiano Ronaldo war anscheinend ernsthaft beim FC Bayern im Gespräch

Am Freitag sorgte das wilde Gerücht, der FC Bayern bastele an einem Transfer von Superstar Cristiano Ronaldo, für viel Aufmerksamkeit. An den Spekulationen war anscheinend mehr dran, als zunächst angenommen wurde.

Wie der englische "Telegraph" schreibt, war ein Ronaldo-Deal in München durchaus ein intensiveres Thema.

Dem Bericht zufolge soll es demnach zu konkreten Gesprächen zwischen dem Rekordmeister und dem Umfeld des Spielers gekommen sein. Dabei sei es auch um einen möglichen Wechsel in diesem Sommer gegangen.

Nach Ende der Konsultationen habe sich der FC Bayern allerdings aus dem Wechsel-Poker zurückgezogen. "The Athletic" bestätigt diese Darstellung.

Das Portal berichtet zudem, dass in der vergangenen Woche Verhandlungen zwischen dem neuen Besitzer des FC Chelsea, Todd Boehly, und Ronaldo-Berater Jorge Mendes stattgefunden haben.

Mit dem FC Bayern habe es zuvor ähnliche Gespräche gegeben, meldet der für gewöhnlich gut informierte Journalist David Ornstein.

Am Freitag hatte die spanische Sportzeitung "AS" zuerst über einen möglichen Ronaldo-Transfer zum FC Bayern berichtet. CR7 soll für einen Wechsel an die Isar sogar offen gewesen sein.

Salihamidzic äußert sich zu CR7-Interesse des FC Bayern

"Sky" und "Sport1" vermeldeten in der Folge ebenfalls, dass der Angreifer den Münchnern tatsächlich angeboten wurde. Allerdings hätten die Bayern abgelehnt.

Wenig später äußerte sich auch Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic zu den Spekulationen und erteilte dem United-Star eine Abfuhr. "Cristiano Ronaldo ist ein Topspieler mit einer herausragenden Karriere. Das Gerücht, das im Umlauf ist, ist allerdings ein Gerücht, an dem nichts dran ist", sagte der Bosnier bei "Sky".

Ronaldo wird immer wieder mit einem Abschied von Manchester United in Verbindungen gebracht, da sein Comeback bei den Red Devils bislang überhaupt nicht nach Plan verläuft.

Zwar steuerte er in der vergangenen Saison in der Premier League 18 Tore bei. Die Champions League verpasste der englische Rekordmeister aber klar.

Aktuell werden dem FC Chelsea die besten Chancen auf eine Verpflichtung des fünffachen Champions-League-Siegers eingeräumt. Die spanische "Marca" schreibt derweil, dass eine Wiedervereinigung mit José Mourinho bei der AS Rom ebenfalls denkbar sei.

Laut der "Sun" beschäftigt sich inzwischen auch Ronaldos Heimatklub Sporting mit einer möglichen Rückholaktion.