Bedient sich der FC Schalke 04 in der Premier League?

IMAGO/Andrew Yates

Jarrad Branthwaite hat das Interesse des FC Schalke geweckt

Seit der Bundesliga-Rückkehr hat sich der FC Schalke 04 in praktisch allen Mannschaftsteilen verstärkt. Für die Defensive buhlen die Königsblauen nun sogar um einen Spieler aus der englischen Premier League.

Wie die englische "Daily Mail" schreibt, gehören die Knappen zu einer Reihe von Klubs, die Interesse am Innenverteidiger Jarrad Branthwaite vom FC Everton signalisiert haben.

Der 19-Jährige soll die Toffees im Sommer auf Leihbasis verlassen. Schalke gilt neben der PSV Eindhoven sowie sechs Vereinen aus der zweiten englischen Liga als möglicher Abnehmer, heißt es. Bei den Teams aus der Championship soll es sich um Middlesbrough, Sheffield United, Huddersfield Town, Blackpool, Cardiff und Sunderland handeln.

In Gelsenkirchen würde der Linksfuß in direkte Konkurrenz mit Marcin Kaminski treten. Der Pole bekleidete in der Vorsaison meist die linke Position in der Abwehrkette.

Die Defensive der Schalker steht im Sommer ohnehin vor einem Umbruch bevor. Da sich die Vereinsspitze gegen eine Verpflichtung von Leihspieler Ko Itakura entschied und Youngster Malick Thiaw ebenfalls mit einem Wechsel in Verbindung gebracht wird, langte S04 bereits mehrfach auf dem Transfermarkt zu.

FC Schalke 04 holt junge Verteidiger

In Person von Leo Greiml (Rapid Wien) und Ibrahima Cissé (KAA Gent) holten die Königsblauen bereits zwei junge Innenverteidiger. Mit Branthwaite könnte die Verjüngungskur in der Defensive weitergehen.

Der 1,95 Meter große Junioren-Nationalspieler trägt seit zwei Jahren das Trikot des FC Everton. Seit seinem Wechsel von Carlisle United im Winter 2020 entwickelte er sich zuletzt langsam zu einem Spieler mit Premier-League-Format.

Vergangene Saison stand er sechsmal für den Klub aus Liverpool auf dem Rasen. Beim 1:1 gegen den FC Chelsea gelang ihm im Dezember zudem sein erstes Tor in der höchsten englischen Liga.

Da sich Everton allerdings bis kurz vor Saisonende im Abstiegskampf befand, konnte sich Branthwaite in einem turbulenten Umfeld nie wirklich in der ersten Elf fest spielen.