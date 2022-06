Medien: BVB zögert im Vertragspoker mit Dahoud

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Die Zukunft von Mahmoud Dahoud beim BVB ist noch ungeklärt

Lange Zeit galt eine baldige Vertragsverlängerung von Mahmoud Dahoud bei Borussia Dortmund als sehr wahrscheinlich. Doch anscheinend soll der Mittelfeldspieler unter Edin Terzic seinen Wert für den BVB erst einmal neu beweisen.

Wie der "kicker" berichtet, werde eine Entscheidung über die Zukunft des 26-Jährigen erst nach dem Saisonstart fallen. Sollten seine Leistungen in den ersten Spielen unter dem neuen Coach ansprechend sein, dürfte es zu einer Ausweitung der Zusammenarbeit über das Vertragsende im Juni 2023 hinaus kommen.

Zuletzt hieß es noch, die Verlängerung mit dem Achter sei reine Formsache. Vor zwei Wochen hatte die "Bild" geschrieben, dass Gespräche zeitnah beginnen sollen und die Chancen auf eine Einigung hoch seien.

Das Boulevard-Blatt hatte damals gemunkelt, Dahoud passe perfekt in die neue Dortmunder Strategie, möglichst viele deutsche Nationalspieler anzuhäufen.

Obwohl der BVB nun wohl doch auf Zeit spielt, stehen die Chancen des ehemaligen Gladbachers auf einen neuen Kontrakt allerdings weiter nicht schlecht.

Dahoud unter Terzic zuvor ein großer Gewinner beim BVB

In der ersten Amtszeit von Terzic war Dahoud schließlich einer der großen Gewinner. Damals blühte er regelrecht auf und spielte sich im Saisonfinale in der ersten Elf fest. Knüpft der zweifache Nationalspieler an die Form von damals an, könnte recht schnell ein neues Arbeitspapier winken.

Deutlich länger könnte sich laut dem "kicker" eine Entscheidung bei den Routiniers Mats Hummels und Marco Reus hinziehen, deren Verträge ebenfalls im nächsten Sommer auslaufen. Die Klub-Führung sehe beim Duo aufgrund des Alters noch keinen Handlungsbedarf.

Bei Youssoufa Moukoko seien die Chancen auf einen Verbleib dem Fachmagazin zufolge derweil zuletzt gestiegen. Die Perspektive des Youngsters habe sich durch den Trainerwechsel "merklich verbessert". Unter Terzic dürfte das Sturm-Juwel wieder öfter zum Einsatz kommen. Die zuletzt geringen Einsatzzeiten waren scheinbar der Hauptgrund, warum der 17-Jährige eine Verlängerung seines 2023 auslaufenden Vertrages bislang hinauszögert.

Bei anderen Spielern mit auslaufenden Verträgen sei die Lage ebenfalls klar. Manuel Akanji soll weiterhin im Sommer verkauft werden, weil eine Verlängerung ausgeschlossen sei. Raphael Guerreiro könne ebenfalls bei einem entsprechenden Angebot gehen, heißt es.