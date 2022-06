Sensationsrückkehr? BVB buhlt angeblich um Pulisic

Elmar Kremser/SVEN SIMON

Christian Pulisic könnte womöglich bald zum BVB zurückkehren

Der frühere BVB-Spieler Christian Pulisic steht beim FC Chelsea angeblich vor einer ungewissen Zukunft. Nun gibt es Spekulationen über ein mögliches Comeback bei Borussia Dortmund.

Wie die spanische "Marca" schreibt, beobachte der Revierklub die Situation des Flügelspielers derzeit mit großem Interesse. Eine Rückkehr in die Bundesliga sei momentan durchaus eine Option, heißt es in dem Bericht.

In Dortmund könnte der Angreifer helfen, die Lücke auf den offensiven Außenbahnen zu schließen. Das Fehlen von Spielertypen mit Schnelligkeit und Qualitäten im Eins-gegen-eins war beim BVB in der Vorsaison phasenweise ein großes Manko.

Der US-Amerikaner hat zudem eine einschlägige BVB-Vergangenheit. 2015 wechselte er einst aus seiner Heimat in Pennsylvania zur Borussia. Dort schaffte in den folgenden Jahren seinen Durchbruch im Profi-Fußball. Mit Tempo, Spielwitz und Torgefahr stieg Pulisic beim BVB schnell zum Stammspieler auf.

Im Januar 2019 blätterte der FC Chelsea dann rund 64 Millionen Euro für die Dienste des Rechtsaußen hin. An der Stamford Bridge wurde er in den vergangenen Spielzeiten allerdings immer wieder von Muskelverletzungen ausgebremst und kam nie richtig in Fahrt.

Konkurrenz für den BVB im Werben um Pulisic

Auch in der abgelaufen Saison verpasste Pulisic wegen mehrerer Blessuren wieder rund ein Viertel der Spiele. Außerdem bemühen sich die Londoner angeblich gleich um mehrere Spieler, die dem Ex-Dortmunder auf seiner Position Konkurrenz machen könnten.

Englischen Medienberichten zufolge sollen Gespräche mit Raheem Sterling von Manchester City laufen, auch Ousmane Dembélé vom FC Barcelona galt zuletzt als möglicher Neuzugang.

In dieser Gemengelage hat Pulisic laut der "Marca" bei den Blues keine Zukunft. Neben dem BVB hätten sich aber auch andere Klubs positioniert, um den 23-Jährigen von einem Wechsel zu überzeugen.

Der italienischen Zeitung "Tuttosport" zufolge soll Juventus Turin im Poker um den Außenstürmer mitmischen. Dort könnte der Champions-League-Sieger von 2021 in die Fußstapfen des wechselwilligen Paulo Dybala treten.

Das Blatt spekuliert, dass sich zwischen Juve und dem FC Chelsea womöglich ein Tauschgeschäft anbahnen könnte, da der Premier-League-Klub im Gegenzug an Abwehrspieler Matthijs de Ligt interessiert sei.