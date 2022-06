Schalke 04 passt sein Trainer-Team weiter an

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

FC Schalke 04: Schröder hat Unterstützung für Neu-Coach Kramer geholt

Der FC Schalke 04 hat sein Trainer-Team für die anstehende Saison in der Fußball-Bundesliga weiter angepasst. Mit Beniamino Molinari kommt ein gebürtiger Italiener nach Gelsenkirchen, der eine Vielzahl von Sprachen spricht und Neu-Coach Frank Kramer unterstützen soll, der selbst erst seit Anfang Juni in Amt und Würden ist.

Aus drei mach vier: Beim FC Schalke rüstet man sich weiter für das Bundesliga-Abenteuer, das nach dem direkten Wiederaufstieg in 2022/23 nun ansteht und holt Beniamino Molinari als weiteren Assistenten ins Trainer-Team, das seit Anfang Juni von Frank Kramer angeführt.

Mit dem 42-jährige Molinari hat Kramer ab sofort zusammen mit Mike Büskens, Matthias Kreutzer und Simon Henzler ein Quartett als Unterstützung zur Verfügung.

Beniamino Molinaro heuert beim FC Schalke 04 an

Molinari war in Deutschland bis letzten Sommer in unterklassigen Ligen als Trainer unterwegs, wechselte dann jedoch Mitte 2021 nach Zypern und wurde bei Apollon Limassol an der Seite von Alexander Zorniger Meister.

"Wir sind sehr zufrieden, dass Beniamino uns ab sofort unterstützen wird. Er hat nicht nur ein ausgeprägtes Fußballsachverständnis, sondern ist auch ein Menschenfänger und Teamplayer! Dazu spricht er insgesamt fünf Sprachen. Er wird den bestehenden Trainerstab perfekt ergänzen, sodass wir auch rund um die Spieler ein noch stärkeres Team haben werden", erklärte Sportchef Rouven Schröder.

Molinari: Schalke hat mir ein gutes Gefühl gegeben

Chefcoach Kramer freute sich, dass sein Team nun noch breiter aufgestellt ist, um die Mannschaft bestmöglich zu unterstützen. "Beniamino hat zuletzt in einem internationalen Umfeld erfolgreich in dieser Funktion als Co-Trainer gearbeitet. Er wird Buyo, Matthias, Simon und mich in der täglichen Arbeit ideal ergänzen, davon bin ich überzeugt", sagte der S04-Trainer.

Molinari selbst schwärmte bereits von seiner neuen Aufgabe beim Revierklub. "Die Verantwortlichen haben mir vom ersten Moment an ein gutes Gefühl gegeben. Ich weiß, was in den vergangenen Monaten auf Schalke geleistet wurde und vor welchen Herausforderungen das Team in der neuen Saison steht", so der 42-Jährige, über dessen Vertragslaufzeit keine Angaben gemacht wurden.

Allerdings ist davon auszugehen, dass sein Vertrag - wie der von Kramer - bis 2024 datiert ist.