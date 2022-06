"Hätte Größe": Matthäus hofft auf Salihamidzic-Anruf

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Lothar Matthäus blickt auf die Situation des FC Bayern

Dem FC Bayern ist mit der Verpflichtung von Sadio Mané ein echter Transfercoup gelungen. Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus freut sich über den spektakulären Wechsel und hofft auf einen Anruf von Münchens Sportvorstand Hasan Salihamidzic.

Die Fußball-Bundesliga ist seit vergangener Woche um eine Attraktion reicher: Sadio Mané trägt ab sofort das Trikot des FC Bayern. Der 30-Jährige zählte beim FC Liverpool über Jahre zu den wichtigsten Spielern im Kader und bringt zudem jede Menge Erfahrung mit an die Isar.

Lothar Matthäus sprach in seiner "Sky"-Kolumne deshalb ein Lob an Sportvorstand Hasan Salihamidzic aus. "Allerdings hat er sich bisher immer noch nicht telefonisch bei mir gemeldet, um sich für meine aufrichtige Anerkennung zu diesem Transfer zu bedanken", fügte der 61-Jährige an.

Matthäus erklärte: "Ich freue mich, wenn er mal wieder meine Nummer wählt. Als ich ihn und seine Transferpolitik oder andere Entscheidungen zu Recht in den vergangenen Monaten kritisiert habe, da klingelte mein Telefon regelmäßig."

Bedankt sich Salihamidzic bei Matthäus?

Dies könne Salihamidzic "nun ebenfalls tun und sich für das Lob bedanken", meinte der Weltmeister von 1990. "Hätte Größe, wenn Hasan auch dann zum Hörer greift und nicht nur, wenn ihm etwas nicht gepasst hat", befand Matthäus. Salihamidzic und sein Team hätten den Mané-Transfer "ausgezeichnet eingefädelt".

Gleichzeitig merkte Matthäus an: "Robert Lewandowski wird an seinen Toren gemessen, Manuel Neuer an seinen Paraden und Hasan Salihamidzic an seinen Transfers. Passen sie gut in die Mannschaft? Schlagen sie sportlich ein? Wurde beim Kauf oder Verkauf finanziell gut gearbeitet? Das sind die Parameter, an denen ich den sportlich Verantwortlichen messe und das war in der Vergangenheit nicht immer einwandfrei."

Jeder, den er kritisierte, könne bei ihm anrufen, erklärte der TV-Experte. "Aber dann soll er es bitte im umgekehrten Falle genauso handhaben. Sonst wird es eintönig", so Matthäus.