VfB-Profi im Knast: Mislintat gibt Karazor-Update

Der VfB Stuttgart wartet auf die Entscheidung im Fall Atakan Karazor

Bald schon drei Wochen sitzt Atakan Karazor vom VfB Stuttgart auf Ibiza im Gefängnis. Dem Mittelfeldspieler wird die Vergewaltigung einer jungen Spanierin vorgeworfen. Sportchef Sven Mislintat und Trainer Pellegrino Matarazzo haben sich nun zur Personalie geäußert und ein Update gegeben.

Noch weiß keiner beim Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart so recht, wie es mit Atakan Karazor weitergeht. Der defensive Mittelfeldspieler harrt seit Anfang Juni in einem Gefängnis auf der spanischen Ferieninsel Ibiza aus, wo er zuvor Urlaub gemacht hatte. Der 25-Jährige soll zusammen mit einem gleichaltrigen Freund eine 18-jährige Spanierin vergewaltigt haben. Karazor hingegen spricht von einvernehmlichen Geschlechtsverkehr.

Derzeit gibt es keinen Termin, wann der Deutsche vor Gericht geschweige denn freikommen könnte. Eine Entlassung auf Kaution wurde ausgeschlossen. Insbesondere beim VfB Stuttgart befindet sich daher derzeit in der Schwebe, was auch Sven Mislintat nicht behagt.

"Man kann es nicht genau sagen, wie sich das entwickelt", erklärte der Sportchef zu Wochenbeginn beim Trainingsauftakt des VfB. "Man hört zu, was einem erzählt wird von den Rechtsanwälten, was zurückgespiegelt wird aus den persönlichen Gesprächen, die Ata mit Familie und seinem Anwalt hat. Aber natürlich werde ich dazu nichts sagen können, da es sich um ein laufendes Verfahren handelt", erklärte der 49-Jährige.

VfB Stuttgart setzt (vorerst) auf internen Karazor-Ersatz

In einer Medienrunde gefragt, wie der Schwaben-Klub mit dem zu befürchtenden langfristigen Ausfall des Stammspielers der vergangenen Rückrunde umgehen will, sagte Mislintat: "Ich würde das so beantworten wollen, als wäre Ata verletzt. Wenn Ata eine Verletzung hätte, würden wir es auch intern auffangen, deswegen sind wir da ruhig und gelassen."

Pellegrino Matarazzo will am liebsten schon in Kürze Klarheit, wie und ob es mit Karazor weitergeht. "Ich bete und hoffe, dass alles schnell geklärt wird", wird der Stuttgart-Coach von "Bild" zitiert.

Bis zum 1. September ist das Transferfenster noch geöffnet. Sollte der 25-Jährige zeitnah schuldig gesprochen werden, könnte der VfB noch einen Ersatz verpflichten.