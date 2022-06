Bericht: BVB-Ikone soll langfristig verlängern

TEAM2 via www.imago-images.de

Otto Addo (l.) arbeitet seit 2019 als Trainer beim BVB

Als aktiver Spieler bestritt Otto Addo 75 Bundesliga-Spiele für Borussia Dortmund, wurde mit dem BVB 2002 Deutscher Meister und erzielte ein legendäres Tor trotz Kreuzbandriss-Verletzung. Seit 2019 arbeitet der Deutsch-Ghanaer nun schon im Trainerstab des Bundesliga-Kaders in verschiedenen Funktionen. Laut eines Medienberichts soll der Vertrag mit Addo in Kürze langfristig verlängert werden.

Wie "Sport1" am Dienstag vermeldete, soll der 47-Jährige ein neues Arbeitspapier bis 2025 bei den Schwarz-Gelben unterschreiben und somit weiterhin fest an den Klub gebunden werden.

Im Sommer 2019 wurde Addo vom Bundesliga-Konkurrenten Borussia Mönchengladbach verpflichtet und als neuer Toptalente-Trainer installiert. In der bei Borussia Dortmund neu geschaffenen Funktion arbeitete der ehemalige Stürmer intensiv mit den besten Youngsters der Profi-Mannschaft zusammen, unter anderem mit Giovanni Reyna, Youssoufa Moukoko oder Jude Bellingham.

Beim ersten Engagement von Edin Terzic als Cheftrainer bei den Westfalen in der Saison 2020/2021 arbeitete Addo zudem als Co-Trainer bei den Profis, ehe er im letzten Jahr wieder auf seinen Posten als Spezialtrainer für die Toptalente im Verein rückte.

Addo und Kehl kennen sich aus gemeinsamen BVB-Jahren

Die Dortmunder Klubführung soll so zufrieden mit der Arbeit des gebürtigen Hamburgers sein, dass sie ihm nun einen unterschriftsreifen Vertrag bis 2025 vorgelegt hat. Laut dem Medienbericht soll noch in dieser Woche alles besiegelt werden.

Otto Addo und BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl kennen sich noch aus gemeinsamen Zeiten als Mannschaftskollegen in Dortmund, feierten 2002 gemeinsam den Meistertitel. Insgesamt stand Addo zwischen 1999 und 2005 bei der Borussia unter Vertrag. In dieser Zeit traf er elfmal in der Bundesliga für den Klub aus dem östlichen Ruhrgebiet.

Als Interimstrainer der ghanaischen Nationalmannschaft wird Addo außerdem im kommenden Winter zur Fußball-WM nach Katar fahren.