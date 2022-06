Bayern-Talent vor Unterschrift bei van-Bommel-Klub

IMAGO/Mladen Lackovic

Christopher Scott (r.) wird den FC Bayern verlassen

In den vergangenen Tagen hatte es rund um den FC Bayern viele Spekulationen um Youngster Christopher Scott gegeben. Jetzt scheint eine Entscheidung über die sportliche Zukunft des 20-Jährigen gefallen zu sein.

Wie "Bild"-Reporter Tobias Altschäffl vermeldete, soll sich der Mittelfeldspieler mit dem belgischen Erstligisten Royal Antwerpen geeinigt haben.

Der bisherige Vertrag des gebürtigen Kölners beim FC Bayern läuft Ende Juni aus. Dass er den deutschen Rekordmeister verlässt, galt bereits nach Saisonende als sicher.

In den letzten Tagen galten auch eine ganze Reihe weiterer Klubs als interessiert am offensiven Mittelfeldmann, unter anderem wurden Fortuna Düsseldorf aus der 2. Bundesliga und Celtic FC aus Schottland als potenzielle Abnehmer gehandelt.

Den Zuschlag soll sich jetzt aber Royal Antwerpen gesichert haben, das seit kurzem von Ex-Bundesliga-Star Mark van Bommel trainiert wird. Der Niederländer stand zwischen 2006 und 2011 beim FC Bayern unter Vertrag, war mehrere Spielzeiten lang der Mannschaftskapitän der Münchner.

Scott zuletzt als Stammspieler beim FC Bayern II gesetzt

Im letzten Jahr war er kurzzeitig wieder im deutschen Fußball-Oberhaus aktiv, als er in der Hinrunde als Cheftrainer beim VfL Wolfsburg arbeitete.

Unter seinem Coaching will Christopher Scott nun den Durchbruch in einer europäischen Eliteliga schaffen. Er soll am Dienstag den obligatorischen Medizincheck in Antwerpen absolvieren, ehe der Transfer zum viermaligen belgischen Meister endgültig klargemacht wird.

Der deutsche Junioren-Nationalspieler war in der abgelaufenen Spielzeit in der zweiten Mannschaft des FC Bayern aktiv. 24 Spiele bestritt er in der Regionalliga Bayern und erzielte dabei sieben Tore. Bei den Profis durfte er einige Male unter Julian Nagelsmann mittrainieren, absolvierte unter anderem Teile der Saisonvorbereitung im letzten Jahr.