Gareth Bale: Zwischen Golf-Platz und Hollywood

IMAGO/Geraint Nicholas

Gareth Bale wechselt in die MLS

L.A. statt Madrid: Gareth Bale setzt seine Karriere in der nordamerikanischen MLS fort.

Gareth Bale und L.A. - das hat schon immer gut zusammengepasst. "Ich liebe es, in Los Angeles Urlaub zu machen", sagte der einst teuerste Fußballer der Welt 2020, er spiele "viel Golf, wenn ich dort bin".

Für Spötter ist Bales Wechsel von Champions-League-Sieger Real Madrid zum Los Angeles FC daher folgerichtig. Schließlich glänze "The Golfer" seit Jahren mehr auf dem Grün als auf dem Rasen.

"Wales. Golf. Madrid. In dieser Reihenfolge", ätzte der frühere Real-Sportdirektor Pedja Mijatovic einst über die Prioritäten des Stars. Der pflegte sein Image, als er sich 2019 nach erfolgreicher EM-Qualifikation grinsend hinter einer Flagge mit diesem Zitat zeigte - für das Blatt AS ein "Triple Bogey". Drei Schläge über Par? "Ist mir noch nie passiert", scherzte Bale.

In seiner neuen Heimat hat er Gelegenheit, sein Handicap (drei) zu verbessern: Im Umkreis von 20 km rund um das Banc of California Stadium gibt es ein halbes Dutzend Plätze. Kein Wunder, dass der renommierte Guardian mutmaßte, Bales Grußbotschaft an den neuen Klub sei "auf einem Golfkurs" aufgenommen worden. Tatsächlich schickte der 32-Jährige seine Herzchen-Geste von einem Fußballplatz in Cardiff nach Hollywood.

"Dies ist der richtige Ort für mich und meine Familie"

"Gerne Golf spielen und gerne gewinnen - das schließt sich nicht aus", sagte John Torrington, Co-Präsident beim LAFC: "Du holst nicht fünfmal die Champions League, wenn du nicht diesen Hunger hast." Aus finanziellen Gründen sei Bale nicht in die MLS gewechselt.

In der Tat: Der Waliser ist kein "designated player", die mehr verdienen als es der "salary cap" erlaubt. Dennoch ist der auf ein Jahr plus Option befristete Deal mit Nebengeräuschen so lukrativ, dass Cardiff City aus Bales Heimatstadt laut Besitzer Vincent Tan "keine Chance" hatte.

In L.A., aktuell bestes Team der MLS, spielt Bale mit Italiens Altstar Giorgio Chiellini zusammen. "Dies ist der richtige Ort für mich und meine Familie", sagte er. Für LA-Trainer Steven Cherundolo gibt es "nicht Viele, die ein Spiel so prägen können". Wohlgemerkt auf dem Fußballplatz.