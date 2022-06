Vollzieht der FC Bayern eine Transfer-Kehrtwende?

IMAGO/Markus Fischer

Bleibt Bouna Sarr doch beim FC Bayern?

Bouna Sarr konnte sich in seinen ersten beiden Saisons beim FC Bayern nicht durchsetzen. Deshalb gilt der Rechtsverteidiger seit geraumer Zeit als Abgangskandidat. Die Ankunft von Sadio Mané könnte aber angeblich zu einer Kehrtwende führen.

Bleibt Bouna Sarr doch über den Sommer hinaus beim FC Bayern? Wie "Bild" spekuliert, könnte der Bankdrücker aufgrund der Verpflichtung seines Landsmanns Sadio Mané wichtig werden.

Zwar winkt Sarr unter Cheftrainer Julian Nagelsmann kein Stammplatz, dafür bringt das Boulevardblatt den 30-Jährigen als "Gute-Laune-Onkel" ins Spiel. Fakt ist: Sarr kennt Mané so gut wie kein anderer Bayern-Star. Im vergangenen Jahr gewannen die beiden Senegalesen zusammen den Gewinn des Afrika Cup.

"Mit Bouna Sarr habe ich bei der Nationalmannschaft über den FC Bayern gesprochen. Er war sehr glücklich, dass ich komme", sagte Mané bei seiner Vorstellung.

FC Bayern findet keinen Sarr-Abnehmer

"Bild" zufolge findet der FC Bayern weiterhin keinen Abnehmer für Sarr. Der Außenverteidiger war 2020 für rund acht Millionen Euro von Olympique Marseille nach München gewechselt. Seitdem muss sich der Routinier hinten anstellen. Gerade einmal 27 Einsätze stehen nach zwei Saisons an der Isar zu Buche.

In der abgelaufenen Saison stand Sarr lediglich in der ersten DFB-Pokalrunde gegen den Bremer SV in der Münchner Startelf. Eine echte Perspektive besitzt der Abwehrmann beim FC Bayern nicht.

Mit Noussair Mazraoui hat der Bundesligist gerade erst einen neuen Rechtsverteidiger verpflichtet. Benjamin Pavard und Josip Stanisic können die Position ebenfalls bekleiden. Ob sich Sarr (Vertrag bis 2024) dem Konkurrenzkampf stellen will, ist unklar.

Der senegalesische Nationalspieler soll beim FC Bayern unter fünf Millionen Euro verdienen, berichtet "Bild". Bei einem Wechsel zu einem anderen Klub müsste Sarr beim Gehalt Abstriche machen.