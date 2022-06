Müller sticht Lewandowski, Neuer und Co. aus

IMAGO/Sammy Minkoff

Thomas Müller wurde beim FC Bayern zum Spieler der Saison gewählt

Thomas Müller ist der Spieler der Saison 2021/22 beim FC Bayern. Das ergab eine Umfrage unter den Anhängern der Münchner.

Mit rund 26 Prozent der Stimmen setzte sich Müller recht klar vor Jamal Musiala mit 19 Prozent und Robert Lewandowski mit 18 Prozent durch. Auf dem vierten Platz landete Manuel Neuer (10 Prozent), Fünfter wurde Joshua Kimmich (9 Prozent).

Im vergangen Jahr hatte Lewandowski die Auszeichnung noch gewonnen.

Thomas Müller war 2009 aus dem eigenen Nachwuchs zu den Profis befördert worden. Seitdem bestritt er 626 Pflichtspiele für den FC Bayern und erzielte 227 Tore.

Elf deutsche Meisterschaften, sechs Siege im DFB-Pokal sowie die Champions-League-Titel 2013 und 2020 stehen zudem in Müllers beeindruckender Vita. Darüber hinaus heimste der gebürtige Oberbayer zahlreiche individuelle Auszeichnungen ein.

In der abgelaufenen Bundesliga-Saison erzielte Müller in 32 Spielen acht Treffer. Hinzu kommen 21 Vorlagen. Kein anderer Buli-Spieler bereitete mehr Tore vor.

Müller verlängert beim FC Bayern

Müller hatte seinen Vertrag beim deutschen Rekordmeister erst im Mai bis 2024 verlängert.

"Thomas Müller ist eine Identifikationsfigur, die das Wappen unseres Klubs im Herzen trägt. Den FC Bayern hat schon immer Kontinuität ausgezeichnet, und deshalb sind wir glücklich, dass es uns gelungen ist, auch mit diesem wichtigen Spieler zu verlängern", sagte Vorstandschef Oliver Kahn damals und ergänzte: "Er ist einer, der Führung übernimmt, außerdem ist er mit seiner Art in der Kabine ein wichtiger Charakter."

Auch Müller selbst kommentierte seine Vertragsverlängerung: "Ich freue mich sehr, heute meinen Vertrag beim FC Bayern München bis 2024 verlängert zu haben. Der gemeinsame Weg, seit ich im Jahr 2000 in die Jugend des FCB gewechselt bin, war bisher eine fantastische Erfolgsgeschichte. Es macht mir unheimlich Spaß, die roten Farben jedes Jahr aufs Neue auf und neben dem Spielfeld hochzuhalten. Selbst dann, wenn einem auch mal der Wind ins Gesicht bläst. Also Pack ma's weiterhin gemeinsam an!"