Enthüllt! BVB legt Schmerzgrenze für Bellingham fest

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Jude Bellingham startet in seine dritte Saison beim BVB

Jude Bellingham hat sich innerhalb der letzten zwei Jahre zum größten Hoffnungsträger des BVB entwickelt. Nach dem Abgang von Stürmerstar Erling Haaland ist der Mittelfeldspieler das Aushängeschild der Dortmunder schlechthin. Da scheint es nur folgerichtig, dass der deutsche Vizemeister seinen wertvollsten Spieler unter keinen Umständen abgeben will.

Ein Abschied aus Dortmund noch in diesem Sommer ist praktisch ausgeschlossen. Die BVB-Bosse selbst haben schon wiederholt angekündigt, sich in der Causa Bellingham unter keinen Umständen verhandlungsbereit zu zeigen.

Auch der am Mittwoch 19 Jahre jung gewordene Spieler selbst hatte erst intern und dann auch öffentlich angekündigt, die kommende Saison auf jeden Fall in Dortmund spielen zu wollen.

BVB-Bosse bei Bellingham entspannt

Aber was passiert danach? Setzt sich der rasante Aufstieg des englischen Nationalspielers auch 2022/2023 weiter fort, wird das Interesse der wichtigsten Fußballklubs in Europa nur noch größer werden. Bislang galten Top-Vereine wie Real Madrid oder der FC Liverpool zwar als interessiert, ohne bei Bellingham aber in die Vollen gegangen zu sein.

Das dürfte sich spätestens im Sommer 2023 ändern. Der BVB ist dafür gewappnet. Laut einem "Sport Bild"-Bericht sollen die Westfalen erst ab einem Angebot von mindestens 120 Millionen Euro überhaupt gesprächsbereit sein.

Die Klubbosse um Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und Sportdirektor Sebastian Kehl sind im Fall Jude Bellinghams betont entspannt, hat der Youngster doch in seinem bis 2025 laufenden Vertrag keine Ausstiegsklausel verankert.

Bellingham kehrt am 8. Juli auf den BVB-Trainingsplatz zurück

Derzeit weilt der Stammspieler des BVB und der englischen Nationalmannschaft noch im Urlaub, postete zuletzt lässig und entspannt Bilder von seinem Ibiza-Trip in den Sozialen Medien.

Ab seiner Rückkehr ins BVB-Training ab dem 8. Juli soll er dann unter dem neuen, alten Cheftrainer Edin Terzic an den Punkten arbeiten, die laut Analyse der Dortmunder Verantwortlichen noch verbesserungsfähig sind: Bellinghams Körpersprache soll positiver werden, der Umgang mit Negativ-Erlebnissen auf dem Rasen erwachsener und besser.

Darüber hinaus sollen die besonders wichtigen Vorzüge des Teenagers, seine Vielseitigkeit, seine Präsenz auf dem Rasen und sein außerordentlicher Ehrgeiz, weiter gefördert werden.