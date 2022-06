So reagiert Mané auf das Lewandowski-Theater

IMAGO

Der FC Bayern hat Sadio Mané verpflichtet

Mit Sadio Mané hat der FC Bayern einen neuen Topstar für die Offensive in den eigenen Reihen. Mit wem der Senegalese im Angriff künftig gemeinsam auf Torejagd gehen wird, steht derweil noch nicht fest. Schließlich strebt Robert Lewandowski weiterhin einen Abgang an. Die Münchner Neuverpflichtung will sich nicht in das Wechsel-Theater um den Weltfußballer einmischen.

"Ganz klar, Robert Lewandowski ist einer der besten Stürmer der Welt", sagte Mané im Interview mit der "Sport Bild": "Ich bin aber nicht die richtige Person, um über seine Zukunft zu reden oder zu sagen, was der Klub nun machen soll."

Lewandowski will den FC Bayern in Richtung FC Barcelona verlassen. Der deutsche Rekordmeister untersagt einen Transfer bislang und verweist stattdessen auf den bis 2023 laufenden Vertrag. Trotzdem gibt Barca nicht auf und bereitet angeblich sogar das nächste Angebot für Lewandowski vor.

Mané freut sich auf seine Mitspieler beim FC Bayern

Während Mané beim FC Liverpool unter anderem mit Mohamed Salah und Roberto Firmino zusammengespielt hat, trifft der 30-Jährige beim FC Bayern auf Spieler wie Serge Gnabry, Leroy Sané und Kingsley Coman. Auf die Frage, welche Offensive denn nun die bessere sei, wählte Mané ebenfalls eine diplomatische Antwort.

"Das sind alles Top-Spieler mit hoher Qualität", sagte der Torjäger. Er habe vor allen "viel Respekt". "Für mich wird es eine tolle, neue Erfahrung bei Bayern, und ich bin mir sicher, dass der Start für mich viel leichter wird, weil meine Mitspieler alle großartig sind", so Mané.

Mané sprach mit Thiago über seine Pläne

Vor seinem Wechsel zum deutschen Rekordmeister tauschte sich der Routinier in Liverpool mit Ex-Münchner Thiago aus.

"Er meinte, dass der FC Bayern ein toller Klub ist, alle dort sehr freundlich sind und München eine wunderschöne Stadt ist", verriet Mané: "Das gab mir sofort ein gutes Gefühl."

Liverpool-Coach Jürgen Klopp habe derweil enttäuscht auf die Entscheidung für einen Transfer zum FC Bayern reagiert. "Der Trainer wollte, dass ich bleibe und war traurig", sagte Mané: "Aber meine Entscheidung stand sehr schnell fest."