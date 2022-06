TV-Hammer! Schweinsteiger bekommt neue Partnerin

ULMER via www.imago-images.de

Bastian Schweinsteiger (r.) ist TV-Experte für die "ARD"

Bei der Fußball-EM 2021 trat Bastian Schweinsteiger in der "ARD" noch als TV-Experte neben Moderatorin Jessy Wellmer auf. Jetzt wurde enthüllt: Zur Weltmeisterschaft in Katar baut die Rundfunkanstalt das Team um.

Statt der 42-jährigen Wellmer soll beim Endrundenturnier in Katar im Winter die sechs Jahre jüngere Esther Sedlaczek an der Seite der Legende des FC Bayern stehen und durch das Programm führen. Das berichtete die "Sport Bild" am Mittwoch.

Sedlaczek wechselte vor einem Jahr vom Pay-TV-Sender "Sky" zur "ARD" und trat seitdem vor allem als Moderatorin der Sportschau und des Sportschau-Clubs auf.

Bei der WM im Wüstenstaat wird die Zusammenarbeit zwischen Schweinsteiger und Sedlaczek fortgesetzt, die bereits im Frühjahr dieses Jahres ihren Anfang genommen hat. Schon beim Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die Niederlande und dem DFB-Pokalspiel zwischen Union Berlin und dem FC St. Pauli im März traten die beiden gemeinsam vor die Kamera.

Diese personelle Neuausrichtung der "ARD", die wechselnd mit dem "ZDF" die WM-Partien des DFB-Teams überträgt, soll aber nicht das komplette Aus für Jessy Wellmer bei der Weltmeisterschaft bedeuten.

Sedlaczek folgt auf Opdenhövel als WM-Moderatorin

Laut dem Medienbericht soll sie bei verschiedenen Formaten für den Sender zum Einsatz kommen, angedacht sind in etwa eine Talkshow oder Spielerinterviews.

Wellmer hatte im letzten Jahr Kritik für ihr Interview mit dem damaligen Bundestrainer Joachim Löw kassiert, nachdem dieser gerade nach 15 Jahren im Amt mit der Nationalmannschaft gegen England (0:2) ausgeschieden war.

Bei den letzten Weltmeisterschaften hatten für die "ARD" stets Männer durch die Übertragungen der deutschen Spiele geführt. Zuletzt seit den 1990er-Jahren bis 2010 in Person von Gerhard Delling, anschließend in Brasilien und Russland von Matthias Opdenhövel.