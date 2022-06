FC Bayern verlängert wichtige "Platin Partnerschaft"

LakoPress via www.imago-images.de

Der FC Bayern verlängert seine Partnerschaft mit Konami

Der FC Bayern München arbeitet seit drei Jahren intensiv mit dem Computer- und Videospielhersteller Konami zusammen. Wie der deutsche Fußball-Krösus am Mittwoch bekanntgab, soll die Kooperation nun weiter verlängert werden.

Auf seiner Vereinshomepage gab der FC Bayern bekannt, dass die sogenannte "Platin Partnerschaft" zwischen dem Klub und dem Unternehmen aus Japan langfristig fortgesetzt wird.

"Die Partnerschaft mit Konami ist für uns von großer Bedeutung, weil dieser Markt boomt und vor allem bei den jungen Fans enorm gut ankommt. Wir lieben Fußball, und diese Kooperation bietet die optimale Möglichkeit, das Spiel mit unseren Fans auf der ganzen Welt virtuell zu spielen und alle auf diese Art miteinander zu verbinden", meinte Andreas Jung, der Marketing-Vorstand des FC Bayern, zu der Entscheidung des Deutschen Fußball-Meisters, weiterhin auf die Partnerschaft mit dem Spielehersteller aus Tokio zu setzen.

Im Gegensatz zu vielen anderen internationalen Topklubs gewährt der FC Bayern seinem Partner Konami das Exklusiv-Recht ein, aktuelle Spieler und Legenden des Vereins für die "eFootball"-Serie (zuvor "Pro Evolution Soccer") des Unternehmens "lebensecht" nachbilden zu können.

Konami-Boss sieht weiterhin "viele Möglichkeiten" mit dem FC Bayern

Viele andere Mitbewerber der Bayern haben einen vergleichbaren Vertrag mit dem Hauptkonkurrenten von Konami, dem Videospielhersteller EA Sports, abgeschlossen.

Auch Naoki Morita, der European President von Konami, zeigte sich über die Ausdehnung des Kooperationsvertrages mit dem deutschen Rekordmeister hocherfreut: "Die Kooperation mit einem der größten Fußballvereine der Welt bietet Konami und auch dem Klub viele Möglichkeiten. Wir durften den FC Bayern bisher in einer Zeit begleiten, in der der Verein sehr viele Titel gewonnen hat, darunter die europäische Königsklasse 2020. Wir können es kaum erwarten, auch in den kommenden Jahren weiterhin viele spannende und aufregende Aktivierungen mit dem FC Bayern für die Fans zu produzieren."

Das diesjährige Top-Event des Online-Videospiels "eFootball", die Championship Pro, hatte der FC Bayern mit seiner eSports-Mannschaft übrigens auf dem zweiten Platz hinter der AS Monaco abgeschlossen.