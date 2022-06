Ranking der besten Fußballligen auf der ganzen Welt

IMAGO/Christopher Neundorf

Fußball gehört zu den beliebtesten Sportarten auf der ganzen Welt und kann während der Saison beinahe jeden Tag Millionen von Menschen in die Stadien oder aber vor den Fernseher locken. Mit einer Menge Spannung.

Die Wettbewerbe bei denen man immer die beste Ausdauer braucht, um letztlich als Sieger ins Ziel zu kommen, stellen die Ligen dar. Aus eben diesem Grund wollen wir im Rahmen dieses Beitrags einen genauen Beitrag auf die besten Fußballligen auf der ganzen Welt werfen.

1. Premier League

Die englische Premier League ist nicht nur die bekannteste, sondern auch die beliebteste Fußballliga auf der ganzen Welt. Und das völlig zurecht, da diese Liga selten zweimal den gleichen Meister hintereinander hat und immer wieder besondere Spiele bietet, die weltweit vor Smartphones, Tablets und TVs verfolgt werden.

Durch den straffen Terminplan sowie das viele Geld, welches in die Premier League investiert wird, ist diese nach wie vor ein sehr hart umkämpfter Wettbewerb. Hierbei verspricht verspricht sie zahlreiche Überraschungen, die sie gerade für Fußballwetten besonders spannend macht. Und alleine schon die Rivalität zwischen Jürgen Klopp und Pep Guardiola ist das Anschauen wert.

Darüber hinaus hat die Premier League Partnerverträge mit zahlreichen Institutionen und kann aufgrund der vielen unerwarteten Ergebnisse jedes Jahr für eine neue Überraschung sorgen, was sowohl dem neutralen als auch dem nicht-neutralen Zuschauer erfreuen kann und das Anschauen wert ist.

2. Primera División

Beinahe ebenso viel Strahlkraft wie die englische Premier League hat die spanische Primera Division. Die spanische Liga hat nämlich eine uralte Rivalität, den sogenannten “Clásico” zu bieten, welcher jedes Jahr für besonders viel Spannung sorgt. Zudem hat sich mittlerweile mit Atletico Madrid neben Real Madrid und dem FC Barcelona ein weiterer Klub mit in das Titelrennen eingemischt und konnte immer für spannende Ergebnisse sorgen.

Aber Leistungsdichte der gesamten Liga ist recht hoch und selbst die Mannschaften, die innerhalb der Liga nicht um den Titel mitspielen, erzielen bei internationalen Wettbewerben immer wieder beachtenswerte Ergebnisse. Zu diesen Mannschaften zählt beispielsweise auch FC Villareal, die in der vergangenen Saison den FC Bayern im Viertelfinale Champions League ausschalten konnten und erst gegen Liverpool selbst gescheitert sind.

Darüber hinaus darf man auch nicht die internationale Stärke von Real Madrid vergessen, die selbst mit einem Kader, den Experten vergangene Saison nichts zugetraut haben, die Champions League gewinnen konnten. Damit ist und bleibt Real Madrid die stärkste Champions League Mannschaft aller Zeiten.

3. Bundesliga

Die deutsche Bundesliga ist in Deutschland allen geläufig. Sie hat eine lange Tradition und bietet, gerade dann, wenn es um den Abstieg geht, immer wieder einiges an Spannung. Auch wenn der FC Bayern München in den letzten 10 Jahren Meister wurde und in dieser Hinsicht kaum Spannung zu verzeichnen ist, gibt es andere Bereiche, in denen es immer wieder besonders spannend wird.

Möglicherweise wird sich in Dortmund etwas tun, sodass die Borussia in den nächsten Jahren wieder oben mitspielen kann. Vielleicht schafft es jedoch auch RB Leipzig die lange Dominanz der Bayern zu durchbrechen und neben dem DFB-Pokal Erfolg dieses Jahr noch weitere Erfolge verbuchen zu können.

Darüber hinaus können Bundesliga-Mannschaften international auch immer wieder für Überraschungen sorgen. Beispielsweise hat Leipzig mit der ersten Teilnahme an der Champions League bereits das Halbfinale erreicht. Darüber hinaus hat die Eintracht aus Frankfurt dieses Jahr erst die Euro League für sich entscheiden können. Aufgrund all der genannten Aspekte kann die Bundesliga sowie das internationale Verfolgen der Bundesliga-Teams immer wieder einige, interessante Spiele und Ergebnisse bieten.

4. Serie A

Die italienische Liga hat ebenfalls eine lange Tradition und kann mit bekannten Namen, wie der AS Roma, Juventus Turin, AC und Inter Mailand und Co. aufwarten. In den letzten Jahren hat diese deutlich an Spannung gewonnen, weil Juventus seine Spitzenposition nicht weiter verteidigen konnte und mit Inter und AC Mailand endlich auch wieder andere Mannschaften gewinnen konnten. Das hat nicht nur italienische sondern auch andere Fans auf der ganzen Welt begeistert.

Außerdem gibt es neben den genannten Vereinen mit SSC Neapel, dem AC Florenz und neuerdings auch Atalanta Bologna weitere Kandidaten, die viel Spannung versprechen. Darüber hinaus hat Juventus in den letzten Jahren immer wieder um den Titel in der Champions League mitgespielt und die Atmosphäre, die in italienischen Stadien herrscht, ist ganz besonders.

Wie Sie sehen konnten, stammen die besten Fußballligen der Welt alle aus Europa. Hier wird eine Art von Fußball gespielt, welche besonders ist und, wie beispielsweise die Klub-WM zeigt, den anderen Formen des Fußballs in den meisten Fällen überlegen ist. Darüber hinaus versprechen diese Ligen, nicht immer in Sachen Titelrennen, aber dafür in umso mehr anderen Aspekten viel Abwechslung.

Unabhängig davon für welche Liga man sich letztlich entscheidet, hoffen wir auf zahlreiche, spannende Spiele, viel Abwechslung und einige Dinge, die man sich vorher nicht hätte ausmalen können. Genau das und die Emotionen machen den Fußball so besonders und zeigen, dass Fußball viel mehr als nur eine Sportart, sondern ein Lebensstil ist.