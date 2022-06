RB Leipzig verleiht Torhüter nach Italien

AFP/SID/RONNY HARTMANN

Leipzigs Torhüter Josep Martínez wechselt nach Genua

DFB-Pokalsieger RB Leipzig will seinem spanischen Ersatztorhüter Josep Martínez mehr Spielpraxis verschaffen und leiht den 24-Jährigen für die kommenden Saison an den italienischen Zweitligisten CFC Genua aus. Das gaben die Sachsen am Mittwoch bekannt.

Martínez war 2020 von UD Las Palmas zu RB gewechselt, wo der Ungar Peter Gulasci zwischen den Pfosten gesetzt ist.

Martínez, der einmal für die spanische A-Nationalmannschaft gespielt hat, kam für Leipzig bislang zu vier Pflichtspieleinsätzen. Sein Vertrag in der Messestadt läuft bis 2024.