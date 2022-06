Trifft sich Lewandowski hier mit Barca-Coach Xavi?

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Robert Lewandowski will den FC Bayern unbedingt verlassen

Die Transferposse um Weltfußballer Robert Lewandowski beschäftigt den FC Bayern jetzt schon seit mehreren Monaten. Der Superstar der Münchner will weg, am liebsten zum FC Barcelona. In den sozialen Medien kursieren nun Bilder, die ein vermeintlichen Treffen Lewandowskis mit Barca-Cheftrainer Xavi dokumentieren sollen.

Derzeit weilt Robert Lewandowski noch mit seiner Familie auf der Baleareninsel Ibiza. Wie andere Stammspieler und Nationalspieler auch hat er beim FC Bayern bis zum 12. Juli frei bekommen, dann wird beim Rekordmeister zum Trainingsauftakt zurückerwartet.

"Ich rechne damit, dass wir Robert am 12. Juli an der Säbener Straße zum Training sehen", betonte Sportvorstand Hasan Salihamidzic zuletzt gegenüber der "Sport Bild".

Dass der polnische Stürmerstar selbst aber weiterhin ganz andere Pläne verfolgt, sollen nun Fotos belegen, die am Mittwoch in den sozialen Medien verbreitet wurden. Sie sollen Robert Lewandowski und Xavi beim Betreten des Restaurants "Lío" auf Ibiza zeigen, eine der angesagtesten Adressen überhaupt auf der Urlaubsinsel.

Die Fotos wurden unter anderem von Gerard Romero geteilt, der mit über 450.000 Twitter-Followern einer der bekanntesten Barca-Blogger ist.

📸 La entrada de los protagonista en el LIO, restaurante de Ibiza ‼️



Xavi y Lewi



( Fotos David, Jijante) pic.twitter.com/DZh2Zxtdvu — Gerard Romero (@gerardromero) 29. Juni 2022

Lewandowski-Rückkehr beim FC Bayern am 12. Juli erwartet

Dass es sich bei den Personen auf den Fotos tatsächlich um den Bayern-Star und den Coach der Blaugrana handelt, wurde bisher noch nicht zweifelsfrei bestätigt. Auch, ob sich die beiden tatsächlich zu einem persönlichen Gespräch im "Lío" getroffen haben oder nur zufällig zur gleichen Zeit am gleichen Ort waren, ist nicht eindeutig verifiziert.

Klar ist, dass jede weitere Aufregung um den 33-Jährigen den Zoff zwischen ihm und seinem Noch-Arbeitgeber FC Bayern nur noch weiter befeuern dürfte.

Nach seiner Rückkehr aus dem Spanien-Urlaub sollen die womöglich entscheidenden Gespräche zwischen der Vereinsführung um Vorstandsboss Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic, der Lewandowski-Seite und dem FC Barcelona geführt werden.