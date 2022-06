Bedient sich Schalke bei der Konkurrenz?

IMAGO/UWE KRAFT

Elvis Rexhbecaj wird vom FC Schalke 04 umworben

Beim VfL Bochum gehörte Leihspieler Elvis Rexhbecaj in der vergangenen Bundesliga-Saison zu den Leistungsträgern. Nun hat der Mittelfeldmann vom VfL Wolfsburg offenbar das Interesse des FC Schalke 04 geweckt.

Laut "Sky"-Reporter Dirk große Schlarmann ist Rexhbecaj eine "interessante Personalie" für die Königsblauen. Schalke habe sich in der Vergangenheit schon öfter mit dem 24-Jährigen beschäftigt. Konkret wurden die Bemühungen aber (bislang) nicht.

Zwar sei das Interesse auch aktuell "nicht brandheiß", das Werben könne aber durchaus in den kommenden Tagen "noch mal warm werden".

Rexhbecaj läuft seit 2010 im Trikot des VfL Wolfsburg auf. In der Saison 2020/2021 wurde er an den 1. FC Köln verliehen, in der vergangen Spielzeit an den VfL Bochum.

Nach den beiden Leihgeschäften kehrt Rexhbecaj im Sommer nach Wolfsburg zurück. Sein Vertrag in der Autostadt ist noch bis Ende Juni 2023 datiert.

Eine Zukunft hat der offensive Mittelfeldspieler aber wohl nicht. Wie die "Wolfsburger Allgemeine Zeitung" berichtet, hat der neue Trainer Niko Kovac keine Verwendung für Rexhbecaj. Daher plane der Ex-Bayern-Coach ohne den Rückkehrer.

Sollte ein Klub an den VfL Wolfsburg herantreten, würde man dem Spieler keine Steine in den Weg legen, so das Blatt. Noch habeaber kein Klub Interesse bei den Wölfen hinterlegt.

Eine Rückkehr zum VfL Bochum ist laut der "WAZ" aber ausgeschlossen. Das Gesamtpaket aus fester Ablöse und Gehalt sei schlichtweg zu hoch.

Rexhbecaj wurde auch bei Werder Bremen gehandelt

In der vergangenen Saison bestritt Rexhbecaj 36 Pflichtspiele für den VfL Bochum. Fast immer stand er dabei in der Startelf.

Zuletzt wurde Rexhbecaj auch bei Werder Bremen gehandelt. Mit der Verpflichtung von Jens Stage, der vom FC Kopenhagen kommt, haben die Norddeutschen die Planstelle im Mittelfeld aber wohl geschlossen.