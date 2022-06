14:0! Kramer bewertet Auftakt als Schalke-Trainer

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Frank Kramer, der neue Cheftrainer des FC Schalke

Mit 14:0 hat Bundesliga-Aufsteiger FC Schalke 04 am Mittwochabend sein erstes Testspiel der laufenden Vorbereitung gewonnen. Gegen den Bezirksligisten VfB Hüls dominierte Königsblau über 90 Minuten lag schon zur Pause mit 10:0 in Front. Der neue S04-Cheftrainer Frank Kramer zeigte sich in Anschluss zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft.

"Wir haben Hunger auf Tore, das ist wichtig. Ziel war es, dass wir uns gut miteinander bewegen, gut abgestimmt sind und seriös spielen", so der 50-Jährige nach dem standesgemäßen Sieg gegen das Amateur-Team.

Besonders Torjäger Simon Terodde konnte sich am Mittwoch vor knapp 3.100 Zuschauern im Evonik Sportpark in Marl auszeichnen und traf in seinen 45 Minuten Einsatzzeit starke sechs Mal.

Neben dem Stürmerstar der Schalker richtete sich der Blick der S04-Anhänger außerdem auf Alexander Schwolow, Ibrahima Cissé, Tom Krauß, Florent Mollet und Sebastian Polter, die allesamt zum ersten Mal im königsblauen Dress aufgelaufen waren.

Der Franzose Mollet sowie der Ex-Bochumer Polter trafen dabei sogar direkt für ihren neuen Klub und schraubten das Ergebnis im zweiten Durchgang noch weiter in die Höhe.

Neuer Cheftrainer des FC Schalke spricht von "kribbeliger Vorfreude"

Obwohl es lediglich gegen einen Kontrahenten aus der Bezirksliga ging, wollte Frank Kramer eine gewisse Aufregung vor seinem ersten Spiel als Schalker Linienchef nicht verhehlen: "Bei mir war es eine kribblige Vorfreude heute. Es macht einfach Spaß, wenn man sieht, dass auch zu einem Testspiel so viele Leute kommen, weil sie uns sehen wollen. So unterstützt zu werden, ist eine tolle Geschichte."

Schon am kommenden Samstag steht der FC Schalke wieder zu einem Testspiel auf dem Rasen. Dann geht es zum Regionalliga-Aufsteiger Blau-Weiß Lohne nach Niedersachsen. Anpfiff ist um 15:30 Uhr.