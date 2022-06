Verwirrung um geplatzten Schalke-Deal mit Jullien

IMAGO/Malcolm Mackenzie

Christopher Jullien wechselt doch nicht zum FC Schalke 04

Der Wechsel von Christopher Jullien von Celtic zum FC Schalke 04 schien bereits in trockenen Tüchern zu sein. Doch auf der Zielgeraden ist der Transfer des Innenverteidigers nun wohl geplatzt.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge hatte Jullien den Medizincheck beim FC Schalke 04 bereits am Dienstag absolviert. Geplant war, dass der Abwehrspieler seinen 2023 auslaufenden Vertrag bei Celtic verlängert und dann nach Gelsenkirchen verliehen wird.

Doch laut "WAZ" und "Sport1" konnten sich die Königsblauen und der schottische Rekordmeister in den anschließenden Verhandlungen nicht auf einen Deal einigen.

"Sky" jedoch berichtet, dass Schalke Abstand von einer Verpflichtung Julliens genommen hat. Das Gesamtpaket aus Gehaltsvorstellung und dem Risiko einer alten Knieverletzung sei für die Bundesligaaufsteiger zu groß, heißt es.

Jullien hatte sich so schwer am Knie verletzt, dass er das gesamte Kalenderjahr 2021 außer Gefecht gesetzte war. Dadurch verlor der 29 Jahre alte Franzose seinen Platz in der Celtic-Mannschaft. Im laufenden Jahr reichte es für ihn lediglich zu einem Kurzeinsatz im Pokal.

Zieht es Jullien nun zurück in der französische Heimat?

Neben dem FC Schalke 04 sollen auch andere Klubs Interesse an Jullien zeigen. Das schottische Portal "footballscottland" bringt vor allem die beiden Ligue-1-Klubs Stade Rennes und FC Lorient mit dem ehemaligen U20-Nationalspieler Frankreichs in Verbindung.

Jullien deutete seinen Abschied aus Glasgow bereits an, als er ein Foto von sich in einem Flugzeug auf Instagram postete, dieses wenig später aber wieder löschte.

In der Bundesliga ist Christopher Jullien kein Unbekannter. Von 2013 bis 2015 stand der Franzose beim SC Freiburg unter Vertrag.

Für die Breisgauer kam er allerdings vornehmlich in der Regionalliga zum Einsatz. Sein einziges Bundesligaspiel absolvierte er im Dezember 2014 gegen den FC Bayern.