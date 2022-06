Verleiht der FC Bayern den nächsten Youngster?

IMAGO/Srecko Niketic/PIXSELL

Lovro Zvonarek wechselte in diesem Sommer erst zum FC Bayern

Lovro Zvoranek gilt als eines der größten Talente im kroatischen Fußball und wurde in diesem Sommer vom FC Bayern fest verpflichtet. Laut einem jüngsten Medienbericht könnte der 17-Jährige den Klub doch schon bald wieder auf Leihbasis verlassen - aus einem einfachen Grund.

Nach seiner Ankunft in Deutschland und beim FC Bayern hat der Youngster die Saisonvorbereitung mit dem FC Bayern II aufgenommen.

Die Mannschaft von Cheftrainer Martin Demichelis hält sich derzeit im Stubaital in Österreich im Trainingslager auf, ehe schon in zwei Wochen die neue Spielzeit in der Regionalliga Bayern startet. Das erste Spiel ist am 16. Juli auswärts beim VfB Eichstätt terminiert.

Nach einem Bericht der "tz" könnte der kroatische U-Nationalspieler München dann aber schon wieder verlassen haben. Laut dem Zeitungsbericht denkt der FC Bayern darüber nach, Lovro Zvoranek direkt wieder zu verleihen.

Nach Bestreben der Vereinsführung soll der 17-Jährige in einer höherklassigen Liga als der viertklassigen Regionalliga Bayern unterkommen, um dort auf besserem Niveau Spielpraxis zu sammeln. Wo es den Teenager genau hinziehen könnte, wurde allerdings noch nicht genannt.

Nagelsmann will sich einen eigenen Eindruck von Zvonarek verschaffen

Zunächst aber soll das Nachwuchstalent noch den Trainingsstart bei den Bundesliga-Profis der Bayern abwarten. Wie es weiter heißt, soll und will sich auch Cheftrainer Julian Nagelsmann zunächst einen eigenen Eindruck vom offensiven Mittelfeldspieler machen, der beim deutschen Rekordmeister zunächst bis 2024 unter Vertrag steht.

Die Bundesliga dürfte für Zvonarek dabei wohl noch zu früh kommen. Eine Leihstation in der zweiten oder dritten Liga wird dem Kreativspieler aber vereinsintern wohl allemal zugetraut.

Zvonarek gab in der letzten Saison schon als 16-Jährige sein Debüt in der ersten kroatischen Liga und brachte es für Slaven Belupo insgesamt auf 22 Einsätze, in denen er vier Treffer beisteuerte.