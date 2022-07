Neuer Keeper schwärmt von "Strahlkraft" des BVB

IMAGO/Ralf Treese

Alexander Meyer ist die neue Nummer zwei beim BVB

Alexander Meyer wechselt den Stammplatz in der 2. Bundesliga bei Jahn Regensburg gegen den Bankplatz hinter Gregor Kobel bei Borussia Dortmund ein. Am Rande des Vorbereitungsauftaktes erklärte der BVB-Neuzugang, warum er sich für diesen Wechsel entschieden hat.

"Wenn dann ein Klub wie Borussia Dortmund anruft, muss man nicht zwei Mal überlegen", sagte Meyer, der den BVB als Klub bezeichnete, "dessen Strahlkraft nur wenige Vereine haben".

Nach Gesprächen mit Sportdirektor Sebastian Kehl und Cheftrainer Edin Terzic sei schnell klar gewesen, dass Meyer die Chance, zum BVB zu wechseln, wahrnehmen wird.

Zwar habe sich der 31-Jährige beim Jahn sehr wohl gefühlt. "Ich habe in den drei Jahren in Regensburg sehr gut performt, ich habe fast alle Spiele gemacht und war topfit", hob er hervor.

"Es war für mich klar, dass ich in die 1. Liga zurück möchte, wenn sich die Chance ergibt", so Meyer.

Schon bei der Verkündung des Transfers betonte Meyer: "Wenn ein Klub wie der BVB anruft, muss ich kein zweites Mal überlegen. Sportlich gesehen ist es ein absolutes Top-Team, und über die Atmosphäre im Stadion muss man gar nicht erst reden. Allein wenn ich an die Gelbe Wand denke, bekomme ich Gänsehaut." Für dieses Gefühl verzichtet der Torhüter künftig auf Einsatzzeit.

BVB setzt bei Alexander Meyer auf "Ruhe" und Erfahrung

"Alexander Meyer hat uns sowohl sportlich als auch menschlich überzeugt. In ihm bekommen wir einen sehr erfahrenen Torhüter, der Ruhe ausstrahlt und in den vergangenen Jahren als Stammkeeper in Regensburg gezeigt hat, dass er über hohe Qualität verfügt", begründete BVB-Sportchef Sebastian Kehl den Deal.

Bei Borussia Dortmund unterschrieb Meyer einen Vertrag bis 2024.

Bundesliga-Luft durfte Meyer bereits von 2017 bis 2019 beim VfB Stuttgart schnuppern, doch auch bei den Schwaben war der Schlussmann nur die Nummer zwei.