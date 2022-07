Wechsel fix! Salihamidzic erklärt Arp-Aus beim FC Bayern

unknown

Salihamidzic (li.) zusammen mit Arp (re.) auf der Bank des FC Bayern

Im Sommer 2019 kam er mit etlichen Vorschusslorbeeren und hohen Erwartungen zum FC Bayern, drei Jahre später endet der glücklose Weg von Jann-Fiete Arp bei den Münchnern. Der Wechsel zu Holstein Kiel, wo der 22-Jährige bereits in der letzten Saison auf Leihbasis aktiv war, ist mittlerweile fixiert. Nun hat sich FCB-Sportchef Hasan "Brazzo" Salihamidzic zum Arp-Aus geäußert.

Jann-Fiete Arp gehört nun offiziell zu den Störchen. Am Freitag haben der FC Bayern und Holstein Kiel den Wechsel nach Schleswig-Holstein bestätigt. Bei den Norddeutschen unterschreibt der Stürmer einen Vertrag bis 2025. Dort, wo der 22-Jährige in der vergangenen Spielzeit bereits 26 Spiele in der 2. Bundesliga im DFB-Pokal absolvierte (drei Tore, zwei Vorlagen), soll der Angreifer nun durchstarten. In München war ihm das zuvor nicht gelungen.

"Fiete Arp kam als eines der größten deutschen Offensivtalente zum FC Bayern. Er hatte seine ersten Bundesliga-Einsätze für den Hamburger SV gemacht und eine sehr gute U17-WM für Deutschland gespielt", blickte Hasan Salihamidzic nun zurück und fügte an: "Manchmal erfüllen sich Erwartungen leider nicht."

Arp und FC Bayern gemeinsam von Trennung überzeugt

Der deutsche Rekordmeister habe mit Arp "ausführlich unsere Optionen besprochen", so der Sportvorstand weiter, "und wir waren am Ende gemeinsam der Überzeugung, dass es das Beste ist, wenn Fiete einen neuen Weg einschlägt."

In Kiel freut man sich auf den 22-jährigen Mittelstürmer, der ganz in der Nähe in Bad Segeberg geboren wurde. Er "hat sich in der letzten Saison bei uns sehr gut eingelebt. Er hat sich professionell den Herausforderungen in der Mannschaft und der Liga gestellt und sein Potential angedeutet", lobte Uwe Stöver, Geschäftsführer Sport der KSV, den neuen/alten Mann für die Spitze. "Wir sind überzeugt davon, dass er uns hier noch viel Freude bereiten und in seiner Entwicklung weiterwachsen wird."

Arp selbst sprach davon, dass ihm die Entscheidung für Holstein nicht schwer gefallen sei. "Gerade die Gespräche mit den Verantwortlichen im Verein und mit dem Trainerstab haben mich darin bestärkt, dass dieser Schritt an dieser Stelle der Richtige ist", wird der Angreifer auf der Vereinshomepage zitiert. "Ich bin sehr dankbar, dass dies von allen Seiten möglich gemacht wurde und freue mich nun auf eine richtig tolle Saison."