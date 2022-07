Bericht: Nagelsmann macht Druck wegen Wunschspieler

Eibner-Pressefoto via www.imago-images.de

Julian Nagelsmann hat mit dem FC Bayern einiges vor

Julian Nagelsmann will unbedingt seinen absoluten Wunschspieler beim FC Bayern haben und macht den Münchner Bossen daher offenbar mächtig Druck.

Vor neun Jahren hieß es beim FC Bayern "Thiago oder nix". Der damalige Trainer Pep Guardiola hatte diesen Satz geprägt, weil er partout Thiago Alcantara vom FC Barcelona verpflichten wollte. Der spanische Spitzencoach bekam seinen mit Nachdruck geäußerten Wunsch schließlich erfüllt.

Im Sommer 2022 ist Guardiola längst zu Manchester City abgewandert und mittlerweile hat Julian Nagelsmann das Zepter beim deutschen Rekordmeister übernommen. Doch auch Nagelsmann hat nun eine klare Forderung und die lautet offenbar "Laimer oder nix".

Denn nach Informationen von "Bild" hat der 34-Jährige bei den Verantwortlichen des FC Bayern deutlich hinterlegt, dass er Konrad Laimer von RB Leipzig verpflichten möchte und ihn unbedingt für die neue Saison braucht.

Nagelsmann und Laimer kennen sich bestens aus gemeinsamen Zeiten bei den Roten Bullen zwischen 2019 und 2021. Zuletzt war bereits intensiv über das Interesse der Münchner am Österreicher, der seit 2017 für die Leipziger aufläuft, spekuliert worden. Es soll sogar bereits ein erstes konkretes Angebot für den 25-Jährigen gegeben haben.

Nach Informationen von "fussballtransfers.com" lag eine Offerte über 22 Millionen Euro plus mögliche Nachzahlungen durch Boni allerdings unter den Forderungen der RB-Bosse. Diese sollen laut dem Portal und laut "Bild" ab einer Summe von 30 Millionen Euro gesprächsbereit sein.

Konrad Laimer will wohl zum FC Bayern

Das Problem: Die Bayern-Verantwortlichen wollen eigentlich nicht (viel) mehr als 20 Millionen Euro für den Mittelfeldspieler zahlen, dessen Vertrag bereits im kommenden Jahr abläuft. Im Hintergrund dürfte also weiter verhandelt und gefeilscht werden. Bis Ende Juni wäre Laimer noch durch eine Ausstiegsklausel von 35 Millionen Euro aus dem Kontrakt zu lösen gewesen - ohne Poker. Doch diese Summe war weit über den Vorstellungen des Nagelsmann-Klubs.

Das Gute aus Bayern-Sicht: Laimer will laut dem "Bild"-Bericht sehr gern nach München wechseln. Er kann sich einen Transfer demnach so gut vorstellen, weil Nagelsmann ihn unbedingt will. Nun müssen nur noch die Bayern-Bosse den Geldbeutel ein wenig mehr öffnen, damit die Leipziger den zweikampfstarken Mittelfeldmann freigeben.