BVB hat israelischen Youngster auf dem Zettel

Macht Sebastian Kehl den nächsten BVB-Transfer klar?

Oscar Gloukh hat bei der U19-Europameisterschaft mit starken Leistungen auf sich aufmerksam gemacht. Nun soll auch der BVB am israelischen Toptalent interessiert sein.

Am Ende sollte es dann doch nicht reichen für Israel: Nach einem starken Turnier gab es im Finale eine 1:3-Niederlage nach Verlängerung gegen England. Oscar Gloukh ließ sein Team vom Titel träumen, nachdem er kurz vor der Halbzeit zur Führung traf.

Schon auf dem Weg ins Finale brillierte der offensive Mittelfeldspieler mit je zwei Toren und Vorlagen. Das blieb nicht unerkannt. Laut der britischen Zeitung "Daily Record" sollen gleich mehrere Klubs aus ganz Europa am Offensivtalent Maccabi Tel Avivs dran sein.

Neben dem Europa-League-Finalisten Glasgow Rangers sollen auch Espanyol Barcelona, Ajax Amsterdam und Borussia Dortmund am 18-Jährigen Interesse zeigen.

Die Spanier sollen bereits ein Angebot in Höhe von rund 4,6 Millionen Euro hinterlegt haben. Bei Ajax soll das Interesse noch nicht zu konkret sein. Ob sich der BVB ebenfalls in Kontakt mit den Vertretern des Spielers befindet, ist nicht bekannt.

Gloukh hat erst im Februar sein Profidebüt gefeiert, gilt aber als großes Talent. Maccabi Tel Aviv will dementsprechend eine hohe Abösesumme einnehmen, falls der Spieler wechseln sollte. Dem Portal zufolge soll der Klub über neun Millionen Euro für den Offensivspieler fordern.

BVB: Vater von Gloukh forciert Wechsel

Dass Gloukh den Schritt ins Ausland wagen würde, gilt als gesichert. Sein Vater äußerte sich bereits eindeutig bezüglich eines möglichen Wechsels.

"Ich denke, dass er, nicht wie vor einigen Jahren, bereit ist, den Schritt in eine große Liga zu machen. Ich betrachte ihn als einen Spieler, der sich in Europa zurechtfinden würde", gab er an und führte weiter aus: "Ich sage nicht, dass er es einfach haben wird. Er wird sich mit vielen Spielern um einen Platz in der Mannschaft messen müssen, aber wenn es möglich sein sollte, zu wechseln, wird es auch tun."

Der BVB dürfte aufgrund seines Rufs, hervorragend mit Youngstern umzugehen, auch in diesem Poker eine gute Position haben, falls das Interesse wirklich so groß sein sollte.