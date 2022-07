Nagelsmann setzt beim FC Bayern auf Guardiola-Maßnahme

Jan Huebner/Ulrich

FC Bayern: Nagelsmann und Guardiola wollen ohne neugierige Blicke trainieren

Julian Nagelsmann will mit dem FC Bayern in seiner zweiten Saison als Cheftrainer noch mehr Erfolge einfahren. Dafür setzt der 34-Jährige auf Maßnahmen, die auch schon Pep Guardiaola einst beim Rekordmeister umsetzte.

Am Montag startet der FC Bayern München in die Saison-Vorbereitung auf dem Trainingsplatz an der Säbener Straße. Da allerdings derzeit Baumaßnahmen auf dem Gelände stattfinden, dürfen derzeit noch keine Fans zuschauen.

Laut der "Bild" ist der Grund der Umbaumaßnahmen die Anfertigung eines blickdichten Vorhangs. Schon Pep Guardiola ließ damals einen Nebenplatz mit einer Plane ausstatten, damit die Bayern-Stars vor Blicken geschützt werden und sie in Ruhe trainieren können. Nun setzt Nagelsmann auch auf die Guardiola-Taktik.

FC Bayern: Nagelsmann bekommt Wünsche erfüllt

Dazu kommt, dass der 34-Jährige im Mai 2022 bereits eine XXL-Videoleinwand getestet hat, um mit seinen Spielern noch auf dem Trainingsplatz in die Video-Analyse einsteigen zu können. Auch diese wird nun ohne neugierige Blicke stattfinden können. Mit der Installation der Leinwand, die laut "Sky" genehmigt wurde, wurde dem Cheftrainer von den Verantwortlichen in München ein Wunsch erfüllt.

"Mit der neuen Videoleinwand bietet sich Nagelsmann die Möglichkeit, direkt ins Training einzugreifen, um Spielformen aufzuzeigen oder Fehlverhalten zu korrigieren", erklärte "Sky"-Reporter Torben Hoffmann die technische Innovation. Bereits in Hoffenheim arbeitete Nagelsmann mit einer ähnlichen Anlage.

Für Fans des FC Bayern sind diese Neuigkeiten durchaus folgenreich. Hinter dem Trainingsgelände des Rekordmeisters gibt es nämlich einen Hügel, auf dem sich neugierige Beobachter versammelten, um einen Blick auf das Geschehen zu werfen. Dies wird nun noch schwieriger sein. Die zweite Plane soll laut Plan Ende August fertiggestellt werden.