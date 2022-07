Schalke-Duo bekommt mehr Zeit für Klubsuche

imago

Harit (li.) und Kabak sollen Schalke 04 verlassen

Noch vor wenigen Tagen hieß es, dass am Montag gleich sechs eigentlich schon aussortierte Spieler das Training beim FC Schalke 04 aufnehmen sollen. Doch ein Duo wird wohl weiter fehlen. Es bekommt mehr Zeit für die Suche nach einem neuen Verein.

Aus insgesamt sechs Rückkehrern werden vorerst nur vier: Nach Informationen der "WAZ" bekommen Fans des FC Schalke am Montag entgegen der Ankündigung lediglich ein Quartett zu sehen, das in der letzten Saison ausgeliehen war.

Namentlich sind das Rabbi Matondo, der zu Cercle Brügge verliehen war, Hamza Mendyl, der für Gaziantep spielte, Can Bozdogan, dessen Weg bei Besiktas in Istanbul weiterging und Levent Mercan, der wie Bozdogan in der Süperlig aktiv war, jedoch für Karagümrük.

Fehlen werden vorerst jene beiden Spieler, von denen der Revierklub wohl die höchsten Ablösesummen erwartet unter den Verkaufskandidaten, und die gleichzeitig auch Topverdiener sind, nämlich Amine Harit und Ozan Kabak. Erstgenannter war zuletzt bei Olympique Marseille unterwegs, Letztgenannter versuchte sein Glück bei Norwich City.

Sowohl Harit als auch Kabak bekommen laut dem Bericht noch etwas mehr Zeit, um sich intensiv um ihre Zukunft außerhalb von Gelsenkirchen zu kümmern. Sollte es in den nächsten Tagen nicht konkret werden in Bezug auf einen Transfer, sollen der Mittelfeldspieler und der Verteidiger am Donnerstag erstmals wieder ins Schalke-Training einsteigen, so der weitere Plan.

FC Schalke 04 plant keine zweite Trainingsgruppe

Allerdings darf sich das Duo genauso wenig Hoffnungen auf ein dauerhaftes Comeback machen wie Matondo, Mendyl, Bozdogan und Mercan. Für alle genannten Spieler gibt es "aktuell keine Hintertür", wie Sportchef Rouven Schröder bereits vor dem Wochenende betonte, sie sollen noch in dieser Transferperiode im Sommer verkauft werden. Und zwar am besten möglichst schnell, um Geld zu sparen.

Wie die "WAZ" ausgerechnet hat, kostet es den FC Schalke 04 rund zwei Millionen Euro an Gehaltskosten, wenn alle Spieler bis kurz vor Transferschluss am 1. September bleiben würden.

Eine mögliche separate Trainingsgruppe wird es für die Spieler, die auf der Abschussliste sind, dennoch nicht geben. Sie sollen ganz normal zusammen mit der Mannschaft trainieren.

Sorgen, dass Schalke auf einem der Profis sitzenbleiben könnte, hat Schröder derweil nicht. "Ich bin überzeugt, dass wir die Dinge lösen werden", sagte der Sportchef, fügte jedoch an: "Auf der anderen Seite: Wenn die Dinge noch nicht gelöst sind, haben wir vollen Respekt vor den Spielern, die Arbeitsverträge bei uns unterschrieben haben. Bei dem einen geht es schneller, bei dem anderen dauert es etwas."